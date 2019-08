Belen Rodriguez risponde a Fedez/ Foto, botta e risposta: “Io sono più pesante…”

In qualità di ex ballerino di Amici, Stefano De Martino è un campione di prese. Sulle sue braccia hanno trovato posto centinaia di danzatrici, ma è la sua ultima coreografia che resterà indelebile nel cuore di molti. In uno scatto condiviso sui social poche ore fa, De Martino si è lasciato immortalare in vacanza proprio nel bel mezzo di una presa. Su di lui, però, non c’è una ballerina, bensì tutta la sua amata famiglia, composta da Belen Rodriguez e il piccolo Santiago. Forte come una roccia, papà Stefano sostiene sua moglie con la spalla destra, mentre il suo bambino occupa sorridente quella sinistra. Un peso non certo indifferente, ma non per De Martino, che se ne fa carico con l’orgoglio di chi porta su di sé un vero e proprio tesoro. La sua espressione, infatti, non tradisce alcuno sforzo e nei suoi occhi lampeggia quella luce che è riapparsa da quando la sua amata famiglia è tornata a essere quella di un tempo. Ma lo scatto non è passato inosservato a un altro protagonista del web, Fedez, che sui social ha commentato con un pizzico di ironia.

LA REPLICA IRONICA DI FEDEZ

Di fronte allo scatto che su Instagram immortala Stefano De Martino intento a sorreggere Belen Rodriguez e il piccolo Santiago sulle sue spalle, Fedez non è rimasto con le mani in mano e, sottolineando la straordinaria forza dell’ex ballerino di Amici, ha replicato in maniera piuttosto ironica: “Se lo faccio io mi slogo una spalla”, ha scritto il rapper in risposta all’immagine. Ma a intercettare il suo commento e a rispondere alla sua affermazione è stata proprio Belen Rodriguez, che per tutta risposta, chiamando in causa anche la sua dolce metà, l’influencer Chiara Ferragni, ha replicato: “E calcola che mi sa che sono più pesante di tua moglie”. Il divertente e inaspettato botta e risposta ha divertito migliaia di followers, che nelle ultime ore hanno replicato alle dichiarazioni della showgirl con battute, like e commenti. E naturalmente non sono mancati i paragoni tra Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, due bellezze dai fisici completamente differenti, ma allo stesso tempo ricche di fascino.

Visualizza questo post su Instagram 𝘔𝘪 𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪𝘥𝘢𝘥 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Ago 2019 alle ore 3:01 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA