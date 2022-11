Belen Rodriguez, rivelazione inaspettata su Stefano De Martino/ “Se ci lasceremo…”

Belen Rodriguez e il rapporto con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è stata ospite dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La showgirl argentina è tornata nel salotto del marito di Maria De filippi lasciandosi andare ad importanti dichiarazioni su Stefano De Martino con cui ha ritrovato non solo l’amore, ma anche la complicità di un tempo. Serena, innamorata del marito Stefano e dei figli Santiago, frutto del suo amore con il conduttore napoletano e Luna Marì, nata dalla storia, oggi finita, con Antonino Spinalbese, Belen si è lasciata andare svelando un desiderio sul suo futuro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ Gli auguri e la richiesta di Belen

“Con De Martino come va?”, ha chiesto Costanzo. “Chi? Ah sì, forse me lo ricordo vagamente… ho capito chi è”, ha risposto Belen con ironia che ha poi aggiunto – “Con De Martino va tutto bene”. Poi ha svelato il suo più grande desiderio che coinvolge indirettamente anche lo stesso Stefano.

Belen Rodriguez: toccatina al sedere di Stefano De Martino/ Poi via in moto...

Belen Rodriguez e il desiderio da realizzare

Belen Rodriguez, in Italia, ha tutto ciò che desidera, dal lavoro alla famiglia, sia quella che è riuscita a costruire con il marito Stefano De Martino che quella d’origine potendo contare sulla presenza dei genitori, della sorella Cecilia e del fratello Jeremias. Belen, tuttavia, è legatissima alla sua Argentina e, a Maurizio Costanzo, ha svelato di avere un desiderio da realizzare. “In Argentina è da un po’ che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso” – ha confessato Belen.

Belen Rodriguez, tradimento con De Martino a Spinalbese? / La rivelazione al GFvip

Infine, una confessione sul figlio Santiago: “Ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA