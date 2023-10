Belen Rodriguez rompe il silenzio e lancia una frecciatina/ “Nelle scuole bisognerebbe fare teatro…”

Belen Rodriguez e il ritorno sui social

Il silenzio assordante di Belen Rodriguez ha fatto più rumore di tante parole. La showgirl argentina, negli ultimi giorni, è stata lontana dai social non svelando nè il luogo in cui si trova nè rispondendo alle varie dichiarazioni fatte su di lei da Stefano De Martino a Belve e da Fabrizio Corona a Domenica In. Un silenzio che ha preoccupato tantissimo i fan che, nell’ultimo periodo si erano abituati a vederla tra le storie di Instagram in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni o dei figli Santiago e Luna.

Quest’ultimi hanno invece trascorso alcuni giorni con i rispettivi papà: Santiago, infatti, è stato con Stefano De Martino che ha anche festeggiato il compleanno mentre la piccola Luna ha trascorso qualche giorno con papà Antonino Spinalbese. Oggi, però, Belen torna a far parlare di sè per un nuovo contenuto social.

Belen Rodriguez e la frecciatina social

Dopo aver condiviso alcune foto della nuova collezione della sua linea di vestiti Mar de Margaritas, Belen Rodriguez, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso un pensiero. Nessuna dichiarazione romantica o dedica d’amore per il nuovo compagno per i figli, ma una riflessione che, a detta del popolo del web, rappresenterebbe una vera e propria frecciatina social.

“Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”, le parole condivise dalla showgirl argentina che, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha scelto la strada del silenzio.

