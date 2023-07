Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social/ La canzone non sfugge ai fan: “Fingere quando…”

Belen Rodriguez interviene sui social, dopo i gossip su De Martino

Belen Rodriguez è nel mirino del gossip per la presunta rottura con il marito Stefano De Martino. La showgirl argentina è tartassata dalle polemiche dopo essere stata pizzicata con l’imprenditore Elio, dai paparazzi di Chi, in atteggiamenti molto confidenziali.

La conduttrice, nelle ultime ore, ha deciso di rompere il silenzio serrato delle ultime settimane in modo molto particolare. Nessun messaggio diretto, a parlare per bocca della Rodriguez una canzone: Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Sembra che il brano possa essere indicatore dei sentimenti e delle emozione che la showgirl sta provando ultimamente. Come suggerisce Gossip e Tv, non è un caso che nel testo si legga: “Non significa che mi sento uno schifo” oppure: “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti“. E ancora: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo“. Queste frasi contenute nel brano, potrebbero essere un modo di Belen per comunicare il proprio stato d’animo. Cosa vorranno significare?

Continua a far rumore la presunta, ormai quasi certa, rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Gli indizi sono tanti, troppi per essere ignorati e questo non fa che aumentare i riflettori sulla coppia vip. Nelle ultime ore, almeno apparentemente, sembra che la sorella della showgirl argentina sia intervenuta sui social in merito alla questione.

Cecilia ha scritto: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono“. Secondo alcuni utenti questo sarebbe un messaggio per Belen e Stefano, in merito alla loro separazione. Le parole della compagna di Moser hanno fatto alterare il web, che ha riempito di commenti negativi la conduttrice argentina: “Tua sorella si dovrebbe vergognare: non pensa ai figli? A me prima piaceva, ma ora ha superato ogni limite. Non si può commentare, che superficialità!” commenta un’utente. Insomma, Belen è di nuovo nel ciclone della polemica.

