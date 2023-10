Belen Rodriguez si è trasferita a Brescia da Elio Lorenzoni?/ L’indiscrezione sulla lontananza dai figli

Belen Rodriguez e presunto momento difficile: anche Fabrizio Corona conferma

Le ultime settimane sono state dominate a livello mediatico da Belen Rodriguez in termini di cronaca rosa. La showgirl argentina ha concluso la sua relazione con Stefano De Martino ed è nel pieno di una tenera liaison con Elio Lorenzoni. Di recente però, l’ex conduttrice de Le Iene è finita al centro di alcuni rumor e retroscena che non hanno nulla a che vedere con le vicende sentimentali e stanno preoccupando non poco i fan sui social.

Stando a quanto riporta Gossip e Tv, Belen Rodriguez sembra essere nel pieno di un periodo non proprio semplice seppur per ragioni ancora tutte da decifrare. A confermare il momento difficile della showgirl è intervenuto qualche giorno fa anche Fabrizio Corona, intervistato a Domenica In da Mara Venier. Non a caso, anche la carenza di condivisioni social ha messo in allarme la community di Belen Rodriguez che viste le ultime notizie inizia ad essere in forte apprensione.

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco in riferimento al periodo difficile di Belen Rodriguez è intervenuta anche Deianira Marzano. Come racconta il portale, l’esperta di gossip avrebbe riportato l’indiscrezione secondo la quale la showgirl si sarebbe trasferita da Milano a Brescia per stare con Elio Lorenzoni, e dunque lontana dai figli che sono invece rimasti nel capoluogo lombardo. Santiago e Luna Marì sono dunque a casa dei nonni dell’ex conduttrice de Le Iene, con chiaramente la vicinanza costante dei rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Come giustamente sottolinea Gossip e Tv, tutte le notizie circolate negli ultimi giorni sono ancora in attesa di conferma e siamo comunque nell’ambito di rumor e indiscrezioni che potrebbero essere anche frutto di fantasia e fraintendimenti. In ogni caso, è un dato di fatto che Belen Rodriguez ha dovuto disertare le ultime interviste; prima da Alessandro Cattelan – con annesse polemiche e frecciatine social da parte del conduttore – e poi a Domenica In. La stessa Mara Venier si è però dimostrata a differenza del collega maggiormente comprensiva, dicendosi consapevole del periodo di Belen Rodriguez.











