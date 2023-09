Belen Rodriguez si mostra sui social dopo l’intervista di De Martino a Belve/ Fan preoccupati: “Troppo magra”

Belen Rodriguez preoccupa i fan: “Sei troppo magra”

Belen Rodriguez si è mostrata sui social dopo l’intervista a Belve dei suoi due ex più noti: Stefano De Martino e Fabrizio Corona. L’ex marito della showgirl ha svelato i motivi dell’ennesima rottura con la conduttrice argentina specificando non sia a causa di un tradimento.

Ad ogni modo, a destare preoccupazione è la salute fisica e mentale di Belen. Nelle ultime foto, infatti, i fan hanno notato che la showgirl risulta molto più magra del solito e si sono preoccupati. In molti pensano che probabilmente abbia perso peso a causa del malessere per la chiusura della storia con il ballerino di Amici e sperano che possano ritrovare la felicità con Elio.

Stefano De Martino è stato recentemente ospite di Francesca Fagnani nel salotto di Belve, dove ha svelato i motivi della rottura con Belen Rodriguez: “Non ci sono chiusure felici, quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre ed è sempre dolorosa chiudere, ma ci si fa il callo“.

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, – ha chiarito De Martino nel corso dell’intervista – io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti.” Ha quindi aggiunto: “Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane”. Il ballerino ha poi spiegato i veri motivi: “Il carattere, le affinità in generale, ma non avrei messo in discussione un rapporto per la fama. Per una persone ambiziosa come me non è facile diventare il marito di qualcun altro, ma fu anche un motore per dimostrarmi che non era così. Forse delle persone mi hanno dato una possibilità” anche per via del rapporto, “ma per il resto me la sono cavata con le mie forze”.

