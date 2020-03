Belen Rodriguez/ “Amerei invecchiare con Stefano De Martino” (Verissimo)

Una Belen Rodriguez come non l’avevamo mai vista prima a Verissimo da Silvia Toffanin. “La felicità non è una giornata no, è la curiosità. Una volta che finisce la curiosità, in tutti i campi, per me finisce la curiosità. Bisogna imparare, prender consiglio dalla vita, dalle persone che incontri, anche da un nemico, da una persona che non stimi può farti imparare qualcosa” ha detto la bellissima showgirl argentina che ha parlato anche di come ha reagito il piccolo Santiago alla scoperta che mamma e papà erano tornati insieme. “E’ veramente felicissimo, tanto tanto felice. E’ un bambino molto sensibile e tanto spesso mi sorprende. All’inizio faceva finta di niente, passava del tempo con noi, ci osservava e guardava, oggi come oggi lo dichiara e ci chiede ‘rimarrete per sempre insieme’ ed io mi emoziono come una cretina. Siamo tanto felici”. La Rodriguez non nasconde: “amerei invecchiare con Stefano De Martino perchè, oltre alle nostre discussioni di una normale coppia, è un amico lui per me. Mi conosce benissimo, sa chi sono, ama i miei difetti anche se non tutti, e mi fa divertire moltissimo”. Poi Belen confessa un suo lato inedito: “sono una persona nostalgica, anche il fatto di non essere nella mia terra mi accordo che mi crea nostalgia, perchè ti mancano delle cose, e lui sdrammatizza sempre tantissimo questo mio lato”. Il passato l’ha fatta sicuramente crescere e non nasconde che nella coppia oggi preferisce non litigare: “preferisco non discutere, una volta mi piaceva fare la ‘tarantella’, ma oggi voglio evitare perchè durante i litigi si dicono cose che non si vogliono dire perchè spesso le parole fanno male e hanno un peso, a volte preferirei evitarle”. Poi parla degli errori commessi nella precedente storia con Stefano De Martino: “sottovalutare la perdita di noi due, smetti di condividere con la persona che ami e noi abbiamo preso davvero sottogamba quello che stavamo facendo e in quel momento, per colpa nostra” – poi si sofferma sugli amici e familiari – “a volte potrebbero salvare un rapporto, per questo oggi sono più riservata e racconto di meno. E’ importante che ti dicano quanto sono importanti l’amore e la famiglia, se finisce l’amore è un altro conto, oggi il nucleo familiare è fondamentale, bisogna curare la famiglia, i nonni, i genitori, le amicizie”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“Stefano De Martino? L’amore non si mette in pausa”

Belen Rodriguez a Verissimo racconta come è ricominciata la sua storia d’amore con Stefano De Martino. “Si non lo voglio dire troppo forte, ho sempre paura delle perdite, è una cosa che mi spaventa tantissimo, ma perchè no? Si può ricominciare, si può resettare tutto e perdonare” ha detto la showgirl che ha parlato anche di come l’amore, se vero, non muore mai. “L’amore non si mette in pausa, sono le sensazioni, il dolore e la sofferenza che ti costringe a metterlo in pausa, l’amore se c’è, c’è. Puoi far finta di non sentirlo per un pò di tempo, ma poi sbuca da tutte le parti” dice emozionate Belen parlando dell’amore ritrovato per il suo Stefano. In particolare poi la showgirl ricorda l’intervista dello scorso anno a Verissimo: “avevo molto paura, non ero sicura di farcela, ma dopo quel periodo pieno di incertezze e paure tutto è andato per il verso giusto”. Belen Rodriguez non nasconde: “è stato lui a spingere. Ricordo che io dicevo ‘facciamo così, frequentiamoci, non diamoci dei titoli’, non volevo sentirmi chiamare la ‘mia fidanzata’, avevo paura di lui. Ad un certo punto ricordo che eravamo in macchina, mi stava portando a mangiare ad un ristorantino e si è fermato, ha accostato la macchina e mi ha detto ‘basta, sei la mia donna, la smetti di scappare’. Quella sua reazione mi ha fatto molto piacere e da lì è ricominciato tutto, come marito e moglie!”. La Toffanin le chiede del divorzio e la showgirl replica: “una volta siamo andati in tribunale, penso siamo andati a firmare il divorzio, ma non è mai arrivato. Ora che ci hanno visto tornare insieme il divorzio non sussisteva”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“Coronavirus? Ora sono un pò spaventata”

Belen Rodriguez è la prima ospite della puntata di oggi di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. “Fa veramente strano” – dice Belen entrando nello studio senza pubblico, ma poco dopo precisa – “fa strano, ma potrebbe diventare un altro tipo di intervista, molto intima”. Poi la showgirl argentina spiega come mai abbia deciso negli ultimi mesi di non raccontare tutto la sua vita privata sui social: “probabilmente quando si arriva ad essere più grandi, sono sempre stata un personaggio molto esposto, continuo a condividere tante cose, ma voglio custodire di più la mia persona e chi mi sta accanto”. Impossibile non parlare del Coronavirus: “all’inizio l’ho presa molto sottogamba, pensavo fosse una cosa che avesse il suo piccolo percorso, che finisse presto, invece oggi come oggi sono un pò spaventata”. Nonostante il virus, Belen non si è negata un viaggio a Parigi in occasione della fashion week: “andando a Parigi ho pensato di meno alla problematica e mi sto divertita. Io ho iniziato facendo la modella, ma non sono mai diventata un top model né un’icona della moda. E’ un mondo strano, ma molto affascinante”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Belen Rodriguez :”si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare”

Belen Rodriguez ha ritrovato il suo grande amore grazie al ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due volti più gettonati della tv sono riusciti a ricucire lo strappo che li aveva portati verso la separazione. “Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite”, racconta l’argentina a Silvia Toffanin, “ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare”. Con il senno di poi, Belen è sicura di aver solo fatto finta di non amare Stefano. “L’amore non si può mettere in pausa”, sottolinea, “puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”. Oggi, sabato 7 marzo 2020, Belen Rodriguez sarà fra gli ospiti di Verissimo proprio per raccontare della sua seconda vita al fianco del ballerino. “Lui per me è oltretutto un amico”, continua, “ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo”. Questo non vuol dire però che non ci siano le liti tipiche degli innamorati. Anche in quel caso poi, De Martino riesce a sdrammatizzare e a ridonarle il sorriso. Anche quando la showgirl si ritrova a essere nostalgica.

BELEN RODRIGUEZ E LE SECONDE NOZZE CON DE MARTINO

Ripensando al passato, Belen non può fare a meno di ricordare quanto le siano costati molto tre anni in particolare. “Non ero soddisfatta di quello che facevo”, ha detto, “per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi la mattina. Ero veramente molto triste”. Alla fine è successo: gli ammiratori di Belen Rodriguez hanno sperato a lungo che Stefano De Martino ritornasse al suo fianco. Anche per riprendere le redini di quella famiglia creata con il piccolo Santiago, ad oggi l’unico figlio della coppia. Le voci di corridoio così non sono mancate. Subito dopo l’annuncio ufficiale che i due erano ritornati insieme, si è iniziato a rumoreggiare riguardo alle seconde nozze della coppia. “No non è vero”, chiarisce Belen a Verissimo, “all’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.

IL COMPLEANNO DEL PICCOLO SANTIAGO

La loro vita a due però è più che piena. Come scopriamo dalle Stories della showgirl, in questi giorni in piccolo Santiago ha festeggiato il suo compleanno. Lo vediamo mentre canticchia di fronte alla torta, la nonna alle spalle e la mamma, lanciata in diverse risate, al suo fianco. Ormai come due novelli Al Bano e Romina Power, Stefano e Belen sono apparsi per la prima volta mano nella mano a C’è posta per te. Nelle scorse puntate, i due hanno accettato l’invito di Pio e Amedeo e le risate non sono mancate. Così come uno dei tormentoni che hanno colpito la Rodriguez, la famosa farfallina di Sanremo. E poi qualche momento romantico, in cui Belen ha rivelato di aver ricevuto una lettera dal ballerino, “iniziava con amore mio e finiva con ti amo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA