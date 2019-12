Belen Rodriguez si spoglia e mostra la farfallina/ Il web: “Sai di essere perfetta?”

Belen Rodriguez è sempre più bella, sexy e sensuale nonostante passino gli anni. Consapevole del proprio fascino, la showgirl argentina è tornata a mostrarsi in tutta la sua bellezza sui social sfoggiando la famosa farfallina con cui Belen aveva incantato il pubblico del Festival di Sanremo qualche anno fa. Uno scatto in bianco e nero quello in cui la Rodriguez, coperta da un lenzuolo, posa davanti all’obiettivo di Vincent Peters che, nel corso degli anni, ha immortalato nomi importanti come quelli di Cameron Diaz, Cindy Crowford, Irina Shayk, Charlize Theron, Cristiano Ronaldo e Mickey Rourke. Una foto sensuale, ma anche elegante e per niente volgare come sottolineano i fans che hanno paragonato lo scatto ad una moderna Venere e che hanno osannato la bellezza della moglie di Stefano De Martino. “Sei consapevole di essere perfetta?”, chiede un utente. Altri, poi, aggiungono: “meravigliosa”, “splendida”, “Sensualità senza volgarità. Delicatezza anche senza veli. Ecco cosa vedo in questa foto… Sei bellissima”.



BELEN RODRIGUEZ MOSTRA LA FARFALLINA SUI SOCIAL: “LA FARFALLA AMATA DA TUTTA ITALIA”

A catturare le attenzioni dei fans non è solo la bellezza di Belen Rodriguez, ma la farfallina che la showgirl ha sull’inguine e che, dalle scale del Teatro Ariston di Sanremo, è diventata la farfalla più amata dagli italiani. Da tempo, infatti, la showgirl non mostrava quel dettaglio del suo corpo e, così, i fans non hanno potuto non notare la bellezza di quel tatuaggio. “La farfalla più amata da tutta Italia”, scrive un utente. Altri, poi, aggiungono: “da un po’ non si vedeva la farfallina”, “la famosa farfallina di Sanremo”. Tanti complimenti, dunque, per la Rodriguez che, rispondendo ad alcuni fan, sottolinea di non sentirsi assolutamente perfetta e, soprattutto, di non essere consapevole del proprio fascino. C’è, poi, chi non perde occasione per ironizzare tirando in ballo Stefano De Martino: “ecco perchè Stefanuccio non ci considera”, scrive una ragazza taggando un’amica e sottolineando l’indiscutibile bellezza dell’argentina.





