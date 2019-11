STEFANO DE MARTINO/ I nuovi progetti: Sanremo e non solo (Stasera tutto è possibile)

Non tutte le storie hanno lieto fine. Ma quella di Stefano De Martino e Belén Rodríguez, sì. Il conduttore di Stasera tutto è possibile è tornato insieme a sua moglie dopo una separazione durata anni. Ha contribuito a riavvicinarli, almeno in parte, il figlio che hanno avuto nel 2013, Santiago, 6 anni ad aprile. Recentemente, Belén ha dichiarato che Stefano non si è reso subito conto di essere diventato padre. La showgirl ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di Tú sí que vales, dove Manolo, uno dei concorrenti, ha dedicato una canzone rap alla figlia Shaira: “Lei aveva due anni, ma fino a quel momento non avevo realizzato di essere diventato padre. L’ho capito una notte. E le ho scritto una canzone”. Il fatto che il giovane Manolo lo abbia capito con due anni di ritardo ha fatto sorridere i giudici. Belén, però, ha preso le sue difese: “È vero, può capitare! Per tutta la mia gravidanza, Stefano non si rendeva conto che ero incinta. Ha realizzato di essere diventato padre soltanto quando ho portato Santiago a casa”.

Nuove prospettive professionali (e non solo), per Stefano De Martino

Stefano De Martino potrebbe diventare padre per la seconda volta. Non è un mistero che lui e la Rodríguez stiano da tempo coltivando il sogno di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Intanto, le voci che vorrebbero Belén incinta si fanno sempre più insistenti. Per il momento, comunque, nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Smentita netta, invece, nel caso della paventata partecipazione di lui al prossimo Festival di Sanremo: “Il bravo Stefano non sbarcherà a Sanremo”, ha scritto il “ben informato” Alberto Dandolo del magazine Oggi. “Per lui si profilano importanti progetti su Rai 2, rete che continuerà a puntare sul suo talento”. Niente Festival, dunque, almeno per ora. C’è però da dire che De Martino è una vera rivelazione, l'”eroe” della prima serata del lunedì: “Finalmente si sta disegnando il palinsesto di Rai 2. Lunedì è un giorno di contro programmazione e De Martino è stato l’eroe di questa contro programmazione”, ha dichiarato Carlo Freccero a Tvblog. Anche De Martino ha di che essere grato: per lui si tratta della “gavetta” in preparazione di progetti più grandi.

