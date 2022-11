Belen Rodriguez, tradimento con De Martino a Spinalbese? / La rivelazione al GFvip

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese si apre sul passato in amore con Belen Rodriguez

Dentro e fuori la casa del Grande Fratello vip 2022, Belen Rodriguez diventa fonte di succulento gossip e ora, non a caso, fa parlare la rivelazione dell’ex Antonino Spinalbese, su un tradimento che lei avrebbe inferto al gieffino con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez: toccatina al sedere di Stefano De Martino/ Poi via in moto...

L’indiscrezione in questione, ripresa tra le pagine di Chi, il magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello vip 2022, Alfonso Signorini, trapela dalle ultime dichiarazioni a cui si é lasciato andare nella Casa più spiata d’Italia, proprio Antonino Spinalbese, da cui l’ex Belen Rodriguez, nel luglio 2021, aveva la figlia secondogenita Luna Marie. Nel dettaglio, stando allo spiffero registratosi al Grande Fratello vip 2022, dove lui si impone come il single più desiderato d’Italia, Antonino Spinalbese taccerebbe non troppo velatamente l’ex e modella argentina di un tradimento nei suoi riguardi infertogli con Stefano De Martino, indicando il periodo storico della rottura con lei, che stando alla testimonianza andrebbe di pari passo con l’ufficializzazione da parte della modella del ritorno di fiamma tra i coniugi Belen e Stefano.

GF Vip, Antonino su Ginevra "credo sia fidanzata"/ "La gente vuole la storia, ma..."

Il rotocalco di cronaca rosa, che ha beccato in questi giorni di autunno 2022 Belen Rodriguez mentre si dava al palpeggiamento del lato B di Stefano De Martino, per le vie di Milano, con il consorte che parcheggiava la sua Vespa, fornisce poi i dettagli della clamorosa rivelazione.

In confidenza con gli altri inquilini nella Casa del Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese dichiara la lovestory con Belen ufficialmente terminata nel dicembre 2021. «Non diamo troppi riferimenti temporali», è il consiglio che sente di dare all’ex hairstyler Alberto De Pisis. E la replica dell’ex di Belen Rodriguez non bada alla diplomazia, mettendo l’argentina in una situazione compromettente: “Eh vabbè, amore mio. Sono problemi suoi non miei”.

Giaele De Donà, lite con Antonino Spinalbese/ "Sono gelosa, tratti le ragazze allo stesso modo"

Belen Rodriguez ha tradito Antonino Spinalbese con Stefano De Martino? La data che insinua il dubbio…

Il motivo per cui ora Belen Rodriguez si ritrova in una situazione di cronaca rosa piuttosto scomoda é la Instagram story con cui l’argentina ufficializzava il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. L’arco temporale di riferimento della storia risale pressapoco al periodo indicato da Spinalbese, ovvero dicembre 2021, quando culminava il susseguirsi dei continui gossip in circolo da novembre 2021, su un preannunciato ricongiungimento degli storici consorti. Stando a quanto, inoltre, fornito dalla fonte, tuttavia, nonostante l’amarezza che trapelerebbe dalla rivelazione non troppo velata di un tradimento subito da parte di Belen, Antonino Spinalbese non intenderebbe dichiarare guerra all’ex argentina, al Grande Fratello vip 2022. Quella del gieffino con la primogenita Luna Marie, insieme alla coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino e il loro primogenito Santiago, si direbbe una “famiglia allargata”. Tanto che lo stesso ex allievo ballerino di Amici 9 e ora conduttore Rai di Stasera Tutto è possibile, Stefano De Martino, si dichiara lo “zio” di Luna Marie, la figlia primogenita che Antonino Spinalbese ha avuto dall’amore fugace con Belen Rodriguez.

Nel frattempo, tra i lettori di Chi c’é chi prevederebbe la possibilità che, alla luce della clamorosa rivelazione della Casa, possa esservi all’orizzonte un confronto tra Belen Rodriguez e il concorrente Antonino Spinalbese, al Grande Fratello vip 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA