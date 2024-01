Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: quando è iniziato il triangolo?/ Tappe e retroscena dal 2018

Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: come e quando è iniziato il ‘triangolo amoroso’

È bastata una parola, “confermo”, da parte di Belen Rodriguez per riaccendere e scatenare il gossip sul triangolo che la vede coinvolta con l’ex marito Stefano De Martino e la conduttrice Alessia Marcuzzi. La showgirl argentina avrebbe usato quella semplice parola per dire che sì, è tutto vero, quella storia tra l’ex e Alessia c’è stata veramente.

Belen Rodriguez: "Meglio di un castello dove si piange..."/ La frecciatina di Capodanno a Stefano De Martino

Il settimanale CHI ha allora ripercorso le tappe di questo triangolo, raccontandone anche retroscena finora poco chiari. Il settimana fa sapere che tutti avrebbe avuto inizio nel luglio del 2020, quando Belen e Stefano si lasciano per la seconda volta e Dagospia lancia il gossip secondo il quale questa rottura sarebbe legata alla crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi.

Marco Borriello e l'aneddoto su Berlusconi: "Mi chiedeva della mia storia con Belen"/ "Eravamo fidanzati e…"

Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: le tappe del triangolo iniziano nel 2018

Belen avrebbe infatti scoperto di una tresca tra il marito e la bionda conduttrice: “La dinamica della rivelazione? In pieno lockdown il figlio di Stefano e Belen, Santiago, usa il tablet di papà per giocare, Belen per caso lo prende e vi legge dei messaggi di Alessia indirizzati al marito. Lui nega tutto… Lei non gli crede e lo caccia di casa.” scrive il settimanale. La storia tra Alessia e Stefano però risalirebbe a due anni prima, il 2018 (anni in cui lui era single, lei invece già sposatissima), anno in cui l’ex ballerino di Amici e la conduttrice si ritrovarono colleghi all’Isola dei Famosi. Il settimanale ne ricorda e sottolinea allora la complicità, papabile già dagli scatti di copertina fatti per L’Isola.

Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi?/ "Sono due delle tante che..."

Da allora sono trascorsi anni e, stando alle parole di Belen a Domenica In, altri tradimenti di Stefano (con ben 12 donne, tra le quali ci sarebbe anche Antonella Fiordelisi). Ma allora perché parlarne proprio ora? Il settimanale fa le sue considerazioni finali: “I tradimenti subiti, i pesanti botta e risposta a distanza con Antonino Spinalbese a proposito della gestione della figlia Luna Marì. Se da una parte la lontananza dalla tv non la induce a trattenersi, dall’altra l’amore ritrovato con Elio Lorenzoni invece di pacificarla l’ha resa più agguerrita.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA