Belen Rodriguez, flirt Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: nuovi retroscena/ Spunta un altro nome

Stefano De Martino e il flirt con Alessia Marcuzzi, Alessandro Rosica fa un altro nome: Antonella Fiordelisi

Belen Rodriguez ha deciso di chiudere il 2023, anno per lei non particolarmente facile sotto più punti di vista, togliendosi parecchi sassolini dalle scarpe accendendo il gossip. In questi giorni, infatti, ha confermato che è stata tradita da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ma c’è di più perché l’esperto di gossip Alessandro Rosica in queste ore ha lanciato un altro nome molto noto, quello di un ex concorrente del Grande Fratello: Antonella Fiordelisi, ha avuto un flirt con Stefano De Martino? Non vi è certezza ma se più indizi fanno una prova non ci dovrebbero essere dubbi. Sempre Rosica sul suo profilo Threads ha scritto: “Scoop ultim’ora. Belen ha litigato con Antonella e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo “oggi” dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa. Oggi sta succedendo di tutto.”

Alessia Marcuzzi, sfida imprenditoriale con Donatella Versace?/ "Nuovo marchio e linea di lusso..."

Lo scoop sul flirt tra Stefano De Martino ed Antonella Fiordelisi Alessandro Rosica lo ha lanciato nel settembre 2022 quando la giovane era tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. In quell’occasione aveva rivelato che l’ex ballerino avesse corteggiato la concorrente della prossima edizione di Pechino Express fino a farla cedere. Ovviamente all’epoca la Fiordelisi era single quindi non doveva rendere conto a nessuno mentre De Martino aveva già riallacciato i rapporti con Belen Rodriguez. A conferma del suo gossip Alessandro Rosica aggiungeva di avere delle prove: foto, chat e video. Insomma proprio come ha confessato la showgirl argentina da Mara Venier a Domenica In i tradimenti di Stefano De Martino erano all’ordine del giorno, con Alessia Marcuzzi, con Antonella Fiordelisi e con altre donne famose e non.

Belen Rodriguez attacca Antonino Spinalbese: "Ho vinto la lotteria con i bugiardi"/ Velenosa bordata social!

Belen Rodriguez conferma il flirt tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi: spuntano nuovo retroscena

Il gossip su un presunto breve flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è stato lanciato quasi un anno fa dal giornalista Giuseppe Candela Dagospia. In quell’occasione i due diretti interessati avevano scelto la via del silenzio mentre Belen Rodriguez era intervenuta sui social per smentire il gossip ed etichettare siti e giornali come bugiardi. A distanza di tempo, la conduttrice e showgirl argentina si è ricreduta scoperta la verità, non solo ha dichiarato pubblicamente il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ma si è voluta scusare con Alessandro Rosica: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti.”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è guerra/ Lei: "Ci vediamo in tribunale"

Ed a proposito di aggiornamenti, Alessandro Rosica ha voluto aggiungere nuovi piccanti retroscena sulla liaison tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi: “Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme.” Insomma il gossip ‘natalizio’ del tradimento subìto da Belen Rodriguez è destinato a continuare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA