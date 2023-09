Belen ufficializza il nuovo amore e spegne le critiche/ “Non mi nasconderò mai, il bigottismo non fa per noi”

Belen e l’amore con Elio Lorenzoni: le foto e i messaggi del web

Belen Rodriguez ha ufficialmente reso nota la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, affascinante imprenditore bresciano che le ha letteralmente rapito il cuore. Da giorni ormai, sul web, si mormorava di un presunto nuovo amore nella vita della showgirl argentina, con tanto di indizi social. Mancava solo una conferma ufficiale, la prova effettiva che nel suo cuore è tornata a risplendere la scintilla dell’amore. Conferma che è arrivata sul profilo Instagram di Belen, che ha condiviso alcuni loro scatti di coppia e, addirittura, una foto risalente a ben 10 anni fa, segno che si conoscono ormai da tanto tempo.

Sotto il suo post, ovviamente, si sono scatenati i commenti degli utenti, tra dolci messaggi e aspre critiche alla ex conduttrice de Le Iene. Lei stessa ha voluto rispondere a diversi di questi commenti, sia a quelli belli che a quelli brutti. In particolare, si è detta d’accordo su un complimento lasciato da un follower, che recita: “Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi invece segue le sue ideologie e il suo essere Donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande Madre e grande Donna. Ti stimo“.

Belen rivendica la sua libertà: “Non mi nasconderò mai, perché questa sono io“

Belen Rodriguez ha così voluto rispondere al commento ricevuto: “Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi“. La showgirl rivendica dunque il diritto ad essere felice, libera e se stessa, senza lasciarsi intimidire dal giudizio facile della gente e dal bigottismo dilagante nella nostra società. Al momento, come mostrato su Instagram in questi giorni, è felicissima al fianco di Elio Lorenzoni e ha tutta l’intenzione di godersi questo nuovo amore, senza farsi abbattere dalle critiche.

Dunque, sembra ormai definitivamente giunta ai titoli di coda la storia d’amore con Stefano De Martino. Belen ha ritrovato la felicità altrove e i fan della coppia, che in fondo non hanno mai smesso di credere nel loro amore, dovranno dire addio alle speranze di un ritorno di fiamma.

