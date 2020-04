Bella da morire 2 si farà?/ Le anticipazioni al momento portano verso il no ma…

Bella da morire 2 si farà? Le anticipazioni

Bella da morire 2 si farà? La serie con Cristiana Capotondi protagonista termina oggi e ci lascia dopo aver raccolto degli ascolti molto interessanti, al momento però non sembrano esserci i presupposti per sperare in una seconda stagione. Una decisione definitiva non è stata presa ovviamente, ma anche se i risultati lasciano aperta questa possibilità non è da escludere che si possa concludere tutto qui. Al momento infatti non si trovano anticipazioni riguardanti un seguito anche se c’è da dire che l’emergenza legata al Coronavirus ha bloccato tutto anche in termini di produzioni televisive.

Come finirà Bella da morire?

Rimane però ancora da capire come si concluderà la stagione di Bella da morire stasera per scoprire se gli sceneggiatori avevano studiato un seguito. Sicuramente stasera scopriremo chi ha ucciso la giovane Gioia, ma questo non esclude che si possa andare avanti con la trama. Questo perché vanno sempre più di moda le serie con stagioni autoconclusive, con la possibilità dunque di vedere la coppia formata da Eva Cantini e Marco Corvi indagare su qualche altro caso. Il pubblico intanto fa sapere che tra i personaggi più amati della serie c’è sicuramente Giuditta Doria interpretata da una sempre bellissima e in forma Lucrezia Lante Della Rovere. Se fare delle ipotesi oggi è decisamente complicato, rimane comunque interessante analizzare gli spunti che lasciano aperta la possibilità di andare avanti con questo racconto.



