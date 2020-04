Bella da morire/ Anticipazioni 5 aprile: qual è la verità su Gioia? (finale)

BELLA DA MORIRE ANTICIPAZIONI DEL 5 APRILE 2020

Nella prima serata di oggi, domenica 5 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà gli ultimi due episodi di Bella da morire in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo di riportiamo le anticipazioni

EPISODIO 7 e 8 – Siamo arrivati al finale di stagione. L’intuito di Eva potrebbe averle permesso di intuire chi ha ucciso Gioia: i sospetti riguardano ancora Paolo, il cognato della vittima. In un video girato da Gioia in passato, l’uomo infatti la guardava con desiderio. Ora però la Cantini deve fare tutto il possibile per assicurarlo alla Giustizia e catturarlo: Paolo si è dato alla fuga dopo aver aggredito la moglie, che ha intuito tutto sulla morte della sorella. La notizia raggiungerà anche il padre di Gioia, mentre Rachele riceverà una visita inaspettata a casa: Edoardo, il padre di Matteo scoprirà dell’esistenza del bambino. A causa di una forte gelosia, Eva fa di nuovo marcia indietro su Marco. Quest’ultimo infatti avrà un’esplosione di rabbia che potrebbe spingere l’Ispettrice a chiudere di nuovo la loro relazione e a cercare rifugio a casa del padre. I due ritorneranno però gomito a gomito quando scopriranno dove si nasconde Bonsini, che a quanto pare potrebbe essere già stato ucciso dal vero assassino. Ancora una volta Eva userà il suo intuito per chiudere il caso, ma questa volta sarà proprio lei ad essere in pericolo.

BELLA DA MORIRE, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nella fiction Bella da morire: le indagini proseguono: Corvi (Matteo Martari) risale fino a un piccolo spacciatore che potrebbe permettere di trovare il responsabile della morte di Gioia (Giulia Arena). Nell’appartamento di Cocci c’è anche Miriam, la figlia del collega Federico. Intanto, Eva (Cristiana Capotondi) ritorna in carcere per parlare con Graziano, ma non conclude nulla. Corvi invece scopre che Miriam ha visto Graziano la sera del delitto e decide di dire tutto a Eva. L’Ispettrice invece ruba il video dall’ufficio della Doria (Lucrezia Lante Della Rovere) e lo diffonde online, spingendo il capo a sospenderla. A sorpresa, la Doria decide di prendere le sue difese in conferenza stampa e decide di abbandonare il lavoro, lasciando il caso a Iurini. La PM le rivela poi di voler ricucire lo strappo con il marito e obbliga a Iurini di prenderla nella sua squadra, dietro ricatto. Quando la domestica di Graziano ritratta l’alibi fornito, Eva è costretta a chiedere a Miriam di fare una dichiarazione. Nel frattempo, Anita (Margherita Laterza) trova dei granelli di vernice gialla sotto le unghie di Gioia, mentre Eva viene informata che Matteo ha costretto Camilla a baciarlo.

Il bambino però racconta una versione diversa e durante un incontro a casa della nipote di Gioia, Eva nota la presenza di vernice gialla in una foto con la zia. Grazie ad uno dei video di Gioa, Eva inizia a sospettare di Paolo, il cognato di Gioia. Dopo essere entrata di nascosto nella sua casa, Eva accompagna Rachele (Benedetta Cimatti), che vuole affrontare l’uomo che in passato ha abusato di lei. Scopre però che le cose potrebbero essere diverse: era ubriaca e non lo ha mai fermato. Rachele decide così di tornare a casa e poi di riallacciare i rapporti con il padre. Anita invece conferma che la vernice trovata su Gioia e quella in casa del cognato sono identiche. La Doria si offre per parlare con Iurini perchè autorizzi la perquisizione. Quella sera, Eva raggiunte Corvi in una sala biliardo e finge di non saper giocare solo per batterlo. Poi i due si baciano di nuovo. Il giorno dopo, Eva avvisa Sofia di uscire di casa, ma la donna viene aggredita dal marito, che poi fugge prima del suo arrivo.



