BELLA DA MORIRE/ Anticipazioni 29 marzo: una svolta nel caso di Gioia?

BELLA DA MORIRE ANTICIPAZIONI DEL 29 MARZO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 29 marzo 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Bella da morire in prima Tv assoluta che saranno il quinto e il sesto di cui andiamo a scoprire le anticipazioni

EPISODIO 5 – Eva decide di fare di tutto per mettere Graziano dietro le sbarre: decide di diffondere il video in cui la domestica confessa di avergli fornito un falso alibi. Intanto, la Doria decide di lasciare il caso in mano a Iurini, che non è affatto d’accordo con i metodi di Eva. Grazie alla loro relazione, che nel frattempo viene scoperta dal marito della PM, accetta di tenere Eva nella sua squadra. Il caso di Gioia invece prende una piega inaspettata quando una ragazza, che Corvi conosce, fornisce una testimonianza scottante.

EPISDOIO 6 – Rachele è ormai andata via: aver confessato tutto a Eva sulla violenza subita l’ha spinta a prendere un’importante decisione. La donna si trova infatti in un’altra città, decisa ad avere un faccia a faccia con il padre di Matteo, Edoardo. Ovvero l’uomo che in passato l’ha violentata e che adesso vive un’esistenza pacifica, all’interno di una relazione. Intanto, Anita trova delle tracce di vernice gialla al di sotto delle unghie di Gioia. Un dettaglio importante, che richiede di sapere dove sia finita nelle ore precedenti alla sua morte. Per riuscire a seguire la pista, Eva sarà costretta a chiedere l’intervento della Doria.

BELLA DA MORIRE, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nella fiction Bella da morire: Eva (Cristiana Capotondi) si accorge che Corvi (Matteo Martari) la sta evitando e decide di affrontarlo. Il PM Doria (Lucrezia Lante Della Rovere) invece impone ad Anita di lasciare che la famiglia di Gioia abbia il corpo della ragazza, mentre Corvi segue da lontano Graziano. Grazie ad un controllo ad un posto di blocco, l’Ispettore riceve un campione del suo DNA per fare dei confronti con quelli ritrovati su Gioia (Giulia Arena). Si scopre però che la ragazza aveva una relazione con un uomo sposato, Lorenzo, e che è suo il bambino che aspettava. Intanto, Anita scopre che Gioia faceva uso di un antidepressivo e chiede ad Eva di prendere tempo con i genitori. Più tardi, il padre di Rachele (Benedetta Cimatti) si presenta a casa sua: è il compleanno di Matteo. La ragazza però lo caccia via e poco dopo si accorge che il bambino è fuggito. Il nonno però lo trova dentro l’armadio e lo convince ad uscire. Quella sera, Eva decide di presentarsi a casa di Corvi, che di contro le chiede di seguirlo ad una riunione degli Anonimi per uomini violenti. L’Ispettore confessa infatti di avere un passato torbido e anche se ne è uscito, ha paura che la presenza della collega nella sua vita possa farlo tornare indietro. Eva decide di andare via senza dire una parola e poi chiede a Corvi di chiudere il loro rapporto privato.

L’Ispettrice infatti nega di essersi innamorata di lui. Eva decide poi di incastrare Graziano, ma è costretta ad interrompere l’interrogatorio a causa di un incidente subito dalla sorella. Rachele le confessa così che Matteo è frutto di una violenza e che il padre le aveva chiesto di abortire. La Doria invece è costretta a rilasciare Graziano: ha un alibi. Eva se la prende con la PM e l’accusa di tradire il marito e di non aver intuito che Graziano si è procurato un falso alibi. L’Ispettrice incastra alla fine la testimone, poi raggiunge Corvi e gli rivela di non credere che possa essere cambiato. Tornata a casa, scopre che Rachele ha deciso di andare via per qualche tempo. Al mattino successivo, Eva confessa alla Doria di aver messo sotto torchio la domestica di Graziano e di essere riuscita a farla confessare, anche se ha dovuto usare metodi aggressivi.



