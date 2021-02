Bella Thorne, fidanzata B3n (Benjamin Mascolo)/ Insieme tra lavoro e privato: “Siamo una power couple”

Manca poco al debutto di Benjamin Mascolo alias B3n nel mondo della recitazione. In questo nuovo progetto c’entra molto la sua fidanzata Bella Thorne, star di Hollywood che l’ha per così dire ‘raccomandato’. Si tratta di un’evidente semplificazione: prima di questa occasione, B3n studiava già per diventare attore, oltre ad aver già avuto contatti con i famosi ‘pezzi grossi’: “Sarà anche perché sono il suo ragazzo”, spiega, “ma avevo incontrato quei produttori per proporre un altro progetto. C’era interesse, ma prima mi hanno chiesto il film con lei. Recitare in inglese mi ha aiutato ad entrare nel personaggio. L’esperienza di Bella sul set mi è stata di supporto. E io la sto aiutando nella musica”. In un’intervista del 15 febbraio al Corriere della Sera, B3n parla approfonditamente anche della sua esperienza sul set, dal momento che ha appena finito le riprese del film che lo vedrà protagonista insieme proprio alla Thorne.

B3n parla di Bella Thorne: “Insieme siamo una vera power couple”

D’altra parte, la stessa Bella Thorne è stata coinvolta nel video musicale di Finché le stelle non brillano, il primo singolo di Benjamin Mascolo estratto dall’album California. Per loro non esiste confine tra lavoro e privato: “Avevo paura, ma mi ha convinto lei. È la mentalità americana della power couple. Assieme facciamo anche il mio merchandising: felpe e t-shirt che decoloriamo e trasformiamo in pezzi unici con scritte a mano”. A proposito di America, non è un caso che il suo disco s’intitoli proprio ‘California’. Nel corso delle sue trasferte nel continente nuovo, B3n ha avuto modo di esplorare soprattutto la città di Los Angeles, i cui abitanti – sostiene – “sono rilassati e distesi”. “Anche nella musica”, assicura, “lo studio di registrazione è una festa”. Alcune cose a cui non è disposto a rinunciare, cedendo al fascino americano, ci sono eccome: “L’italian way sul cibo ovviamente. E poi certi valori culturali e umani: siamo meno consumisti, non sempre bigger is better”.

L’incontro di Benjamin Mascolo (B3n) con Bella Thorne

Insomma, non è tutto oro quel che luccica: “Con la mia ragazza ho visto anche la Hollywood della droga e del lifestyle distruttivo. Le maschere non sono quelle della pandemia: sembra che l’interazione sia solo per creare connessioni. Lo ha colto anche Bella venendo a Modena: nota che le persone non vogliono niente da lei”. Attualmente, le cose tra i due procedono a gonfie vele, e c’è chi parla addirittura di matrimonio. E pensare che non avrebbe dovuto conoscerla… “Avrei dovuto togliere le tonsille, ma l’operazione era lo stesso giorno del Coachella. Avevo già prenotato tutto e ho rinviato il ricovero. Proprio al festival ho conosciuto lei. Ho cambiato le priorità e ne ha giovato la salute”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA