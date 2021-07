Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, il Gallo rifiuta il rinnovo con il Torino

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI BELOTTI ALLA ROMA

All’inizio sembravano essere soltanto delle voci di calciomercato ma ora le chances di vedere Andrea Belotti alla Roma sembrano aumentare di giorno in giorno. Secondo quanto rivelato da La Stampa, l’attaccante Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020 avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dai granata che gli offrivano 4 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni fino al 2026. Il contratto del Gallo con la società di Urbano Cairo scadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022, e questa distanza sul rinnovo preoccupa particolarmente i tifosi piemontesi che potrebbero vedere partire uno degli elementi migliori del loro club nel recente passato. Nella passata stagione Belotti è riuscito a collezionare 13 reti e sette assist vincenti per i compagni in 36 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Torino, oltre ad aver ben figurato con l’Italia nonostante l’errore dal dischetto nella finale di Wembley.

CALCIOMERCATO NEWS, NIENTE RINNOVO COL TORINO

Il calciomercato estivo potrebbe essere dunque un punto di svolta per il passaggio di Andrea Belotti alla Roma. Intervistato da Torino Channel, il suo compagno nel Torino Rolando Mandragora ha spiegato: “Vogliamo toglierci soddisfazioni importanti, per noi e per questa splendida piazza che pretende tanto ma che è anche pronta a sostenere e a dare tanta carica. E Belotti? Lo aspettiamo per abbracciarlo, può darci una grande mano.” Tuttavia l’interesse della Roma rimane parecchio concreto ed il dirigente Tiago Pinto potrebbe presto dedicarsi a Belotti dopo aver sistemato l’acquisto di Vina dal Palmeiras. I giallorossi dovranno però comunque fare attenzione alla concorrenza dell’Atalanta senza nemmeno dimenticare il Milan, squadra a cui il Gallo è stato accostato in più di un’occasione.

