Calciomercato Roma/ Alex Telles nel mirino: per Xhaka si chiude entro domenica?

CALCIOMERCATO ROMA: ALEX TELLES NEL MIRINO DI PINTO

Prioritario in casa Roma in questa finestra del calciomercato estivo, è quello di trovare un sostituto dell’infortunato Spinazzola: come è noto il terzino rimarrà fuori gioco per parecchi mesi e Mourinho, pur volendo aspettare l’azzurro, deve comunque trovare una soluzione. In tal senso le ultime voci vedono ben vicino alla Roma Alex Telles: Thiago Pinto ha messo nel mirino il brasiliano ex inter e secondo calciomercato.com pare che la dirigenza giallorossa sia già in contatto con il giocatore come pure con il Manchester United (proprietaria del cartellino del terzino fino al 2024 ufficialmente). Pare però che vi sia ancora parecchia distanza tra domanda e offerta per Alex Telles: la Roma avrebbe messo sul piatto il prestito, ma i Red Devils appaiono esitanti ad accettare questa formula. Ricordiamo che gli inglese prelevarono Telles solo una non fa dal Porto per la cifra di 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA, PER XHAKA SI CHIUDE A GIORNI?

Altro obbiettivo del calciomercato estivo della Roma è poi quello di Granit Xhaka, di cui pure si discute ormai da parecchie settimane: il giocatore ha già dato il proprio assenso, ma manca l’accordo con l’Arsenal per il suo cartellino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nonostante il braccio di ferro in corso tra le due società, a Trigoria sono comunque fiduciosi che si riuscirà a chiudere l’affare entro domenica. Pure va detto che al momento per lo svizzero (che ha un contratto fino al 2023 con il club inglese) la proposta della Roma è ferma a 15 milioni, mentre i Gunners non hanno alcuna intenzione di scendere sotto ai 20 milioni: la situazione è in stallo, ma probabilmente, l’intervento dello stesso giocatore potrebbe presto sbloccare il tutto.

