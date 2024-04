Simona Ventura lascia Citofonare Rai 2 a causa della paresi facciale/ “Mi sento di rimanere a riposo”

Simona Ventura e lo stop televisivo per la paresi facciale: “Ci ho provato”

Simona Ventura ha annunciato in diretta di voler lasciare momentaneamente Citofonare Rai 2, a causa della paresi facciale che l’ha colpita nelle ultime settimane. La conduttrice, nonostante il suo stato di salute, aveva deciso di continuare a condurre il programma. Il suo problema, però, sembra persistere ed è per questo che ha preso la decisione di prendere una pausa: “Ci ho provato ma mi sento di rimanere a riposo. Ci rivediamo domenica prossima”.

A sostituite la sua collega Paola Perego che, nel corso della diretta, ha dichiarato: “Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così”.

Ventura: “Ho una paralisi del settimo nervo cranico facciale”

Simona Ventura è stata colpita da una paresi facciale; la conduttrice si è mostrata in diretta a Citofonare Rai 2, raccontando le sue condizioni di salute: “Si tratta di una paralisi del settimo nervo cranico facciale. Io non mollo mai, neppure morta.”

“Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine” ha dichiarato il volto televisivo. Nulla di grave, dunque, ma Ventura deve affrontare settimane di cura per poter risolvere definitivamente il problema. La presentatrice, infatti, ha deciso di abbandonare la trasmissione momentaneamente per dedicarsi alle cure.

