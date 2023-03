Ben Affleck e l’alcolismo/ L’attore: “è qualcosa di ritualistico e autolenitivo”

Ben Affleck e il problemi di alcolismo: “ero fuori controllo”

Ben Affleck e i problemi di alcolismo. L’attore di Hollywood è stato dipendente dall’alcol durante il matrimonio con la ex Jennifer Garner. Proprio dalle pagine dell’Economic Times, l’attore sex symbol ha raccontato di aver vissuto momenti di alti e bassi con l’alcol finendo anche in diversi centri di riabilitazione. La prima volta è stata nel 2001, poi nel 2017 e poi nel 2018. Un percorso personale che ha deciso di raccontare nel film “Tornare a vincere” come ha raccontato a Variety: “questo tizio ha avuto una vita differente dalla mia, ma ciò che era interessante nella storia è che spero che delle persone provino una specie di catarsi nel guardarlo affrontare dei momenti difficili”.

Parlando proprio del personaggio nel film ha detto: “un attore che non è un alcolizzato e non ha dipendenze potrebbe voler descriverlo, illustrarlo, dimostrarlo. La mia esperienza – soprattutto alla fine del periodo nella mia vita in cui stavo bevendo – era che bisognava invece separarlo, isolarlo. L’alcolismo è qualcosa di ritualistico e autolenitivo, qualcosa di diverso dall’ubriachezza che si vede spesso, che è pazza e fuori controllo”.

Ben Affleck e l’alcol: “Probabilmente berrei ancora se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner”

L’alcolismo è stato sicuramente un grande problema per Ben Affleck. L’attore è stato per diversi anni dipendente dall’alcol finendo diverse volte in una clinica rehab. Un periodo complesso della sua vita che Affleck ha vissuto anche quando era sposato con la collega Jennifer Garner. Proprio in occasione di una intervista rilasciata a all’Howard Stern Show ha confessato: “probabilmente berrei ancora se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner. Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere la soluzione”.

Il motivo che l’ha spinto a bere è stata l’infelicità provata durante il matrimonio con la ex moglie Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli Violet, Seraphina e Samuel: “pensavo: non posso andarmene, non posso lasciare i miei figli. Ma non sono contento, come faccio? Allora bevevo una bottiglia di scotch e mi addormentavo sul divano. Ma chiaramente non era una soluzione”. Non solo, l’attore parlando del problema dell’alcolismo ha aggiunto: “ho iniziato a bere sempre di più quando il mio matrimonio stava andando in pezzi “, ha raccontato.”Provi a stare meglio mangiando, bevendo, facendo sesso, giocando d’azzardo, facendo shopping o altro. Ma tutto questo finisce per peggiorarti la vita. Quindi fai di più per far sparire quel disagio. E inizia il vero dolore. Diventa un circolo vizioso che non puoi interrompere. O almeno è quello che mi è successo”.











