Ben-Hur, Rete 4/ Trama e cast del kolossal storico con Charlton Heston, oggi giovedì 2 maggio 2024

Ben-Hur, diretto da William Wyler

Giovedì 2 maggio 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, verrà trasmesso il film Ben-Hur, il mitico kolossal a tema storico e drammatico, girato nel 1959, dalla durata monstre di 222 minuti. Per questo motivo la prima parte andrà in onda oggi e la seconda domani.

La regia del film film Ben-Hur è di William Wyler, grande cineasta che aveva già girato Vacanze Romane, nel 1953, e che girerà Funny Girl, con Barbra Streisand che per la sua interpretazione vinse l’Oscar ex aequo con Katharine Hepburn.

Ben-Hur vede come protagonista principale Charlton Heston, ma il cast è ricco di attori importanti. Altri interpreti di questa pellicola di grande successo sono Stephen Boyd nella parte di Messala, Jack Hawkins, che ha interpretato Quinto Arrio, Haya Harareet nel ruolo di Esther, Marta Scott, in quello di Miriam e Hugh Griffith in quello dello sceicco Ilderim. Altri protagonisti del film sono Frank Thiring nella parte di Ponzio Pilato e Claude Heaternel ruolo di Gesù Cristo.

La trama del film Ben-Hur: la storia di uno schiavo ribelle intrecciata con quella di Gesù

Il film narra la storia di Giuda Ben-Hur, un principe ebreo che venne tradito da uno dei suoi amici d’infanzia, il tribuno romano Messala, con il quale troverà poi la vendetta quando i due si scontreranno nella corsa delle quadrighe avvenuta nel Circo di Gerusalemme. La narrazione inizia nel momento in cui i re Magi arrivano a Betlemme per portare i doni al Cristo neonato, poi si passa, con un salto di 26 anni, al momento in cui arriva a Gerusalemme un nuovo governatore, seguito da un tribuno, Messala, amico nell’infanzia di Ben Hur.

Tra i Giudei serpeggia la rivolta e Messala deve reprimerla: questo lo mette in contrasto con Ben Hur. In occasione della parata di benvenuto, il nuovo governatore viene sfiorato da alcune tegole cadute dalla terrazza dove si trovavano la madre e la sorella di Ben Hur, Tirzah e Miriam, che vengono arrestate, mentre Ben Hur è condannato alla schiavitù ed imbarcato come rematore sulle galee. Tre anni dopo, la nave sulla quale si trova Ben Hur partecipa ad una battaglia navale durante la quale il principe giudeo salva la vita ad un console romano che lo porta a Roma liberandolo e adottandolo.

Negli anni trascorsi a Roma, Ben Hur diventa un campione nelle corse con le quadrighe e poi torna in Palestina per cercare di conoscere la sorte di madre e sorella. Durante il tragitto incontra, grazie a uno dei Magi, lo sceicco Ilderim che lo invita a guidare la sua quadriga nella corsa che si svolgerà a breve a Gerusalemme. Ben Hur rifiuta, ma quando torna a casa e vi ritrova Ester, la figlia del guardiano, che mentendo gli dice che madre e sorella sono morte in carcere, mentre invece avevano contratto la lebbra, Ben Hur decide di partecipare alla corsa.

Nonostante il comportamento scorretto di Messala, vince la corsa, mentre il tribuno rimane ferito in modo grave e poi muore, dopo aver rivelato a Ben Hur la verità sulle sue congiunte. Dopo averle ritrovate nella valle dei lebbrosi, Ben Hur porta madre e sorella a vedere Gesù Cristo che sta salendo al Calvario e miracolosamente le due donne guariscono.











