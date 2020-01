Benedetta Bosi, ex fidanzata Flavio Briatore/ “Lasciata con un sms” (Domenica Live)

Benedetta Bosi, oggi ospite di Domenica Live, spiega finalmente la verità in merito alla paparazzata con Flavio Briatore. La giovane ventenne, studentessa di giurisprudenza all’Università di Milano, è stata davvero con l’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, il 69enne Flavio Briatore? Lo scorso novembre, rispondendo ai suoi follower su Instagram, aveva replicato in modo secco: “Non sono fidanzata”. E a chi le domandava se lo fosse stata con Briatore, Benedetta aveva replicato: “No. Siamo solo amici”. Nonostante questo la giovane aveva ammesso di essere alla ricerca della sua anima gemella, “Perché la persona giusta è difficile da trovare, per tutti”, aveva detto. Benedetta Bosi, dopo le foto che la immortalavano con Flavio Briatore a Malindi, era stata poi fotografata sempre in compagnia dell’imprenditore cuneese al Cipriani di Londra. Le foto erano state pubblicate dal settimanale Oggi, che aveva spiegato, tirando in ballo anche la ex moglie: “da ex sembrano sfidarsi a distanza per scatenare la reciproca gelosia. Se Briatore va a cena al Cipriani di Londra con la sua nuova giovanissima fiamma Benedetta Bosi (ha 50 anni meno di lui!), la sera successiva la bella Elisabetta Gregoraci si palesa al Twiga di Montecarlo col suo nuovo discusso accompagnatore Matteo Baldo…”.

BENEDETTA BOSI, EX FIDANZATA FLAVIO BRIATORE: LA SUA VERITÀ

Tra Benedetta Bosi e Flavio Briatore sarebbe finita con un sms? Secondo il gossip delle passate settimane, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci avrebbe preso la decisione di interrompere la relazione con la giovanissima presunta fidanzata, scrivendole un messaggio. Era stato il settimanale Chi a svelare il retroscena e le modalità con le quali la storia tra Bosi e Briatore sarebbe terminata, anche se nessuno dei due protagonisti avrebbe mai confermato la relazione. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip, aveva parlato di “feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta Bosi”, specificando inoltre anche la modalità attraverso la quale sarebbe stata comunicata la fine: “Flavio ha liquidato la storia con un sms facendo perdere le proprie tracce”. Oggi sarà proprio la giovane Benedetta a rivelare tutta la verità.

