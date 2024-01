Benedetta D’Anna ‘Benny Green’, chi è l’attrice hard di Ciao Darwin 9/ Da bancaria a pornostar

Benny Green, l’attrice hard Benedetta D’Anna sbarca a Ciao Darwin 9

C’è anche Benedetta D’Anna tra le protagoniste della sesta puntata di Ciao Darwin 9. Di origini piemontesi e con una carriera passata come banchiera, è emersa nell’attenzione mediatica a causa della sua partecipazione a film per adulti. La sua storia, sorprendente e unica, viene brevemente ripercorsa dalla stessa D’Anna nel corso della sua apparizione in Ciao Darwin. Conosciuta come Benny Green, prende parte al “confronto” di opinioni nel programma di Paolo Bonolis, difendendo le posizioni della squadra Milf, in sfida con i Teen.

Ma cosa conosciamo del percorso di Benedetta D’Anna? Sfogliando la rete, emerge che i media le hanno dedicato molta attenzione. Ex impiegata di banca, è stata licenziata quando i suoi superiori hanno scoperto la sua partecipazione nell’industria per adulti, tra esibizioni in club e foto audaci. Attualmente, Benedetta è una pornostar che ha collaborato anche con Rocco Siffredi.

Benedetta D’Anna, un passato difficile e un riscatto fortemente voluto: “Sono stata più forte di quanto pensassi”

Benedetta D’Anna è anche una madre di tre figli e una donna che ha iniziato a lottare fin da giovane. Abbandonata dal padre, la sua vita è stata segnata dallo spettro della malattia: prima un tumore di Wilms, seguito da un periodo di anoressia, bulimia e depressione.

Il rapporto complicato con la madre l’ha costretta a trovare la forza per rialzarsi da sola. Anche sul lavoro, ha affrontato molte difficoltà. “Ma sono stata più forte di quanto pensassi, sono riuscita a sopravvivere e a diventare madre. Non mi sono lasciata tentare dalla pericolosa scorciatoia della droga. Per me è motivo di grande orgoglio”, ha raccontato tempo fa in una intervista a Fanpage.

