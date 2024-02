Benedetta e Roberto Parodi, chi sono sorella e fratello Cristina Parodi/ “Mai stata competizione tra di noi”

Roberto e Benedetta Parodi, chi sono il fratello e la sorella di Cristina Parodi?

Nella puntata di oggi de La volta buona è ospite Cristina Parodi. Della giornalista e conduttrice si conosce molto sia sulla sua vita professionale che su quella privata. È sposata da tre decenni con Giorgio Gori ed ha tre figli Benedetta, Alessandro e Angelica. la conduttrice, però, ha anche due fratelli. Chi sono Benedetta e Roberto Parodi, sorella e fratello di Cristina Parodi? La prima non ha bisogno di tante presentazioni, essendo anche lei una nota giornalista e conduttrice da tanti anni di programmi di cucina. Più riservato, invece, è il fratello.

Chi è Roberto Parodi, fratello di Cristina Parodi? Nato il 5 luglio del 1963 ad Alessandria, si laurea nel 1987 in ingegneria meccanica. È uno scrittore specializzato in libri di viaggio ed è un grande appassionato di motori. Dal 2012 al 2019 ha condotto prima sulle reti Mediaset Born to ride e poi su Rai2 Diario della motocicletta. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Roberto Parodi è sposato con la giornalista Giovanna Deddè da cui ha avuto tre figli: Pietro, Vittorio e Fiammetta.

Cristina Parodi, chi sono il fratello e la sorella Roberto e Benedetta Parodi: “Ci vogliamo un bene dell’anima”

Si hanno molte informazioni, invece, su chi è Benedetta Parodi, sorella di Cristina Parodi. La più piccola della famiglia è nata ad Alessandria il 6 agosto del 1972 ed ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore. Dopo la laurea in lettere moderne ha iniziato la sua carriera in tv conducendo Studio Aperto. Negli anni successivi grazie alla sua passione per la cucina è approdata alla conduzione di programma di successo come Cotto e Mangiato, I menù di Benedetta per poi passare su Real Time alla guida di Bake Off, Dolci in forno. Per quanto riguarda la vita privata è sposata con Fabio Caressa, giornalista e conduttore sportivo. E la coppia ha tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

In una recente intervista a Verissimo, Benedetta Parodi sul rapporto con il fratello Roberto e la sorella Cristina ha confessato: “Siamo molto legati e ci vogliamo un bene dell’anima. Quando eravamo più piccole, nella nostra realtà, mi dava fastidio essere chiamata la ‘Parodina’ perché ero la sorella minore. Quando poi Cristina ha avuto successo io ero fiera e orgogliosa di lei. Mai stata competizione tra di noi”











