Benedetta Muneglia è pronta a giocarsi la finale di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Grande attesa la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. Dopo aver partecipato due anni fa al Festival canoro de Lo Zecchino d’Oro con il brano “L’orso col ghiacciolo”, la giovane cantante di Empoli ha deciso di rimettersi in gioco nel popolare programma televisivo di Raiuno. Un’esperienza importante quella di The Voice che ha permesso alla giovanissima interprete di mostrare le sue doti vocali conquistando l’attenzione dei giudici Arisa, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio, ma anche del grande pubblico televisivo.

La giovane cantante sogna di fare musica e a supportarla ci sono sempre stati i suoi genitori e i suoi vocal coach Massimo Guidi e Marco Del Freo. Benedetta, originaria di Vittoria, è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili nel Team Clemetino ed ora si gioca il tutto per tutto durante la finale. Sarà lei la vincitrice?

Benedetta Muneglia: dopo Lo Zecchino d’Oro si gioca la finale di The Voice Kids 2024

Un talento autentico quello di Benedetta Muneglia che ha saputo distinguersi e farsi notare durante le varie puntata di The Voice Kids 2024. A convincere il coach Clementino è stata la sua potentissima interpretazione del brano “Le Cose Che Abbiamo In Comune” di Neffa e Alfa; una prova non semplice, ma che la giovane vittoriese ha saputo far sua regalando una performance di altissimo livello tale da strappare un biglietto di sola andata per la finale.

Clementino non ha avuto alcun dubbio nel darle il pass per la finale di The Voice a discapito dell’altra concorrente Flaminia Occhipinti. A soli 13 anni, Benedetta è pronta per la finale di The Voice Kids e chissà che a sorpresa non possa trionfare mettendo così un importante tassello nella realizzazione del suo sogno di fare musica!

