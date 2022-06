Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ Tutto è iniziato grazie a Leonardo Di Caprio

Fare lo stesso lavoro può essere un importante punto in comune quando si conoscenza una persona che ci piace in modo particolare, anche se a volte questo può rivelarsi un limite perché possono subentrare gelosie soprattutto se si lavora per la stessa aziende. E invece, le eccezioni di questo tipo ci sono eccome e dimostrano come un rapporto di questo tipo possa essere una buona base di partenza per costruire qualcosa di importante. Gli esempi anche tra i personaggi famosi non mancano e tra questi c’è la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che si sono incontrati per la prima volta quando entrambi lavoravano a Tele +, oggi Sky.

I due si sono sempre occupati però di temi differenti nel loro lavoro e questo ha rappresentato un collante più forte. A distanza di più di vent’anni da allora sono ancora felici e innamorati, grazie anche alla capacità di punzecchiarsi in modo divertente, oltre a quella di sostenersi anche nei momenti difficili. A coronamento del loro amore ci sono i loro tre figli, Matilde, Eleonora e Diego.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: una coppia tutta da ridere

Caressa sembrava avere capito sin da subito quanto Benedetta avrebbe potuto diventare importante per lui e ha fatto così un “sacrificio” particolare sperando che questo potesse colpirla: “Lei era una stagista di Tele+ e mi disse che voleva vedere Romeo+Juliet con Leonardo Di Caprio, io non volevo andare, ma le dissi mentendo che volevo proprio vederlo. La serata finì giocando ai videogiochi, ma non ci siamo mai più lasciati” – ha raccontato lui a ‘Verissimo’, ospite di Silvia Toffanin.

Una tesi confermata anche dalla moglie, che ha ormai da qualche anno cambiato vita e smesso di condurre il Tg: “È andata così, giocavamo ai videogames! Che nerd! Siamo sposati da 20 anni, ma stiamo insieme da 22. Ci siamo risposati alle Maldive davanti ai nostri figli da poco e devo dire che è stato pazzesco ed emozionante, soprattutto scambiarci di nuovo le promesse davanti ai nostri figli. Piangevano di noi”.

Il tempo che passa non sembra essere per loro un problema, anzi si sostengono costantemente: “Quando c’è un problema si affronta e si risolve subito perché quando ci pensi da solo per tanto tempo i problemi si ingigantiscono – ha detto il telecronista -. Arriva un momento che bisogna fare le discussioni difficili, come in azienda, bisogna farle e bisogna essere disposti ad ascoltare anche l’altro perché ha un suo punto di vista e i problemi si risolvono se si accetta il punto di vista dell’altro”.











