Benedetta Piacentini/ Foto, il sogno si è concluso ma… (Ciao Darwin)

Il sogno si è ormai concluso per Benedetta Piacentini, che ricorda con affetto tutto ciò che Ciao Darwin 8 le ha regalato. “Sempre grata a voi”, scrive in uno degli ultimi post su Instagram taggando Lorella Boccia, Livia Gianiorio e Salvatore Dello Iacolo, ovvero tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte per regalarci in ogni puntata le famose coreografie mozzafiato. La foto scelta dalla ballerina è collegata all’ultima performance, quando il corpo di ballo ha indossato una tutina rosso lampone e velata, capelli bagnati e tanta passione. Sembra che a conquistare il pubblico da casa sia stata proprio l’esibizione di Benedetta al fianco del collega Adriano Bettinelli, con cui la troviamo in un altro scatto. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. “Domani sarà un gran giorno, che segnerà la fine di un percorso magico”, aggiunge ancora in un altro intervento social. Questa volta la foto della ballerina la vede in compagnia di Paolo Bonolis, pilastro della famiglia del programma di Canale 5. I fan intanto si fanno sentire: vorrebbero che l’intero corpo di ballo venisse confermato anche per l’edizione del prossimo anno. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini e Paolo Bonolis.

Come sappiamo dalle Stories di altre colleghe di Ciao Darwin, Benedetta Piacentini è volata fino a Cannes per motivi di lavoro. La troviamo infatti al Nikki Beach in diversi momenti delle tre giornate, dal party notturno fino allo show fatto durante il giorno da diversi colleghi, fra cui Giulia Spalletta. Benedetta sfoggia invece un completo total white che fa spiccare ancora di più il rosso dei suoi capelli. Nelle ultime ore la ritroviamo invece lungo la spiaggia di Nizza, pronta a vivere una nuova avventura. Questa volta indossa un chiodo nero. “Se sono qui è tutto merito di questo ragazzo, dice prima di inquadrare Alessio Stia. Un ballerino e modello che molti avranno riconosciuto anche per via dello spot di Domenica Live dell’anno scorso, dove lo abbiamo visto con i panni di un danzante stewart al fianco di Barbara d’Urso. Benedetta e Alessio non si trovano da soli a Nizza, ma al fianco di altri colleghi e amici. Anche se potremmo pensare che il loro pranzo sarà salutare, li troviamo in realtà in fila verso le casse di un fast food, come ci svela Alessio in una delle sue Stories.

