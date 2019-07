Benedetta Pilato, chi è?/ Video, 14enne argento ai Mondiali nuoto: tarantina show!

Chi è Benedetta Pilato? Questa è una delle domande che sta circolando di più in questi minuti su Internet, una domanda che probabilmente da domani non sarà più degna di nota perché tutti sapranno di chi si tratta. La 14enne di Taranto è infatti entrata nella storia del nuoto italiano: medaglia d’argento ai Mondiali 2019 nei 50 metri rana, preceduta di pochi centesimi da Lilly King. Il nuovo fenomeno del nuoto nostrano già ieri aveva impressionato tutti: al suo esordio nella nazionale maggiore aveva registrato il terzo miglior tempo con 30’’17. La giovane della FIMCO Maglie ha stabilito il nuovo record italiano nei 50 rana con 29’’98, superando il precedente record stabilito al Trofeo Settecolli. Parliamo dell’atleta azzurra più giovane a debuttare a un Campionato mondiale, battendo anche il record di precocità stabilito da una certa Federica Pellegrini…

CHI E’ BENEDETTA PILATO?

Considerata una delle stelle del futuro del nuoto italiano, Benedetta Pilato si è messa in mostra già a fine del 2018: ad appena 13 anni ha infatti conquistato la medaglia d’argento sui 50 rana ai campionati italiani open di Riccione in vasca corta. Oggi è arrivata la consacrazione a Gwangju, Corea del Sud, nel corso dei Campionati Mondiali di nuoto: solo la statunitense Lilly King ha fatto meglio di lei. «Non ci credo, sono contentissima: adesso devo pensare ai Mondiali junior ma voglio vivere questo momento, non ci credo ancora. Non sono mai stata così tesa prima di una gara, ma credo sia anche normale: sono davvero contentissima, non so cosa dire. Medaglia? L’idea mi ha sfiorato, ma non me lo aspettavo», le parole di Benedetta Pilato ai microfoni di Rai Sport, visibilmente commossa e felice per il grande traguardo raggiunto.

BENEDETTA PILATO, IL FUTURO DEL NUOTO ITALIANO

Benedetta Pilato agli Europei giovanili di Kazan 2019 ha ottenuto la medaglia d’oro nei 50m rana e la medaglia d’argento nella 4x100m misti, un percorso di crescita esponenziale che ha stregato tutti gli appassionati di nuoto e non. «E’ bellissimo competere con gente che ha più esperienza, questa esperienza mi aiuterà a crescere: mi vivo questo momento adesso. Ho visto la luce sul blocco ed ho iniziato ad urlare, la King mi ha chiesto se fosse tutto ok: mi stavo sentendo male, sono davvero sconvolta», ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport, con Taranto in festa per il grande record ottenuto. E’ nata una stella o forse è meglio dire che si è consacrata una giovane campionessa: il suo exploit era nell’aria da tempo e anche molte sue colleghe ne hanno tessuto le lodi negli ultimi tempi. Ieri, dopo la prova in semifinale, la nuotatrice Carraro aveva affermato: «Benedetta nuota con l’innocenza dei 14 anni, è una donna con un corpo da bambina».

E’ nata una stella ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju!! La quattordicenne azzurra Benedetta #Pilato ha vinto la medaglia d’argento nei 50 rana 👏👏👏 Tutti i video e le interviste 👉 https://t.co/IkWCejihAe@FINOfficial_ pic.twitter.com/aBkh7pWqc3 — RaiSport (@RaiSport) July 28, 2019





