Benedetta Porcaroli è tornata insieme a Michele Alhaique?/ Colpo di scena…

Chi è Michele Alhaique, l’ex compagno di Benedetta Porcaroli

Michele Alhaique è il compagno di Benedetta Porcaroli. Dopo l’addio a Riccardo Scamarcio, sembra che l’attrice sia tornata tra le sue braccia. Michele Alhaique è un apprezzato attore e regista italiano di origini libanesi che nella sua carriera vanta moltissime partecipazioni, anche da protagonista, in film destinati al grande schermo. Negli ultimi tempi l’interprete era balzato agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Benedetta Porcaroli. Michele Alhaique ha conosciuto l’ex fidanzata Benedetta Porcaroli sul set della serie Netflix Baby dove lei recitava come protagonista insieme ad Alice Pagani. Alhaique ha precedentemente avuto una lunga relazione con un’altra attrice italiana in rampa di lancio: Greta Scarano. I due si sono conosciuti sul set di del film Qualche Nuvola e da lì si sono legati anche a livello professionale: la Scarano, classe 1986, è stata infatti nel cast di alcuni dei film che il regista ha diretto come Senza nessuna pietà. Dietro la macchina da presa il primo lavoro per la televisione è la miniserie Solo, con protagonista Marco Bocci del 2016.

Michaele Alhaique e Benedetta Porcaroli hanno avuto un’intensa love story commentata così nel 2019 in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, dall’attrice a proposito del fatto di avere una relazione con un uomo più grande: “Quella nasce dalla mia necessità di avere un confronto con una persona in grado di raccontarmi le cose che non conosco. Il mio rapporto con Michele si basa sulla stima reciproca…Lui mi consiglia, mi stimola in continuazione. E poi non è il classico adulto serioso: si trova a suo agio con i miei amici 20enni e gioca alla Play Station con mio fratello di 14 anni”.

Benedetta Porcaroli è tornata single?

Secondo alcune indiscrezioni però Benedetta Porcaroli ad oggi sarebbe single. Nella intricata vicenda sentimentale, ci sarebbe stato un nuovo colpo di scena. Dopo la rottura con Riccardo Scamarcio, Benedetta non sarebbe tornata con l’ex. A quanto pare il regista avrebbe dimenticato la sua ex fidanzata con un’altra attrice: Carlotta Antonelli.

Nota per il ruolo di Angelina nella serie tv Netflix Suburra, l’Antonelli conosce da tempo Alhaique: i due hanno lavorato insieme nel 2016 nella fiction Mediaset Solo con protagonista Marco Bocci. A distanza di anni tra i due sarebbe sbocciato l’amore. Carlotta è tra l’altro molto amica di Benedetta e per questo si vocifera che il loro rapporto possa essersi incrinato. Le due però continuano a seguirsi sui rispettivi profili social.

