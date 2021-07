Benedetta Rossi/ “Non mi sento una food blogger, sono una massaia che…”

Benedetta Rossi, una delle food blogger italiane più famose e amatissima dal pubblico, si racconta ai microfoni di Paola Saluzzi all’interno del programma Ora Solare in onda su Tv2000. Oltre a raccontarsi attraverso i social e ad essere anche protagonista in tv, Benedetta Rossi cerca di trasmettere la propria arte culinaria attraverso i libri. La sua ultima fatica s’intitola “Insieme in cucina” e contiene ben 180 ricette da poter realizzare facilmente a casa. “La mia idea è che quando si apre il frigorifero c’è tutto l’occorrente per preparare le mie ricette”, racconta Benedetta Rossi che ha come esempio le donne anziane di una volta che con farina, acqua e verdure di stagione riuscivano sempre a preparare pasti ricchi.

Edoardo Bennato: "Morgan? Quello che capisce di più di musica"/ "Fare la vittima..."

Benedetta Rossi: come nascono le sue ricette

Ma come nasce una ricetta di Benedetta Rossi? “Quando decido di fare una ricetta la studio e cerco di eliminare quei passaggi che, secondo me sono inutili. Cerco di mettermi nei panni dell’ottica del marito che non ha mai cucinato qualcosa per la moglie, ma dopo aver visto il mio tutorial trova il coraggio per farlo“, svela. Cresciuta in una famiglia unita in un agriturismo a conduzione familiare, Benedetta Rossi comincia a muovere i primi passi sul web di fronte alle continue richieste dei clienti che le chiedevano le ricette dei piatti che servivano nell’agriturismo. Oggi, però, chi è Benedetta Rossi? “Non mi sento nè una chef, nè una food blogger nè una grande cuoca. Mi considero una vicina di casa che sa qualcosa in più. Forse il termine massaia è quello giusto“, dice.

MARIO ADINOLFI CHOC VS FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ "Firmano piano Hitler su eutanasia"

Benedetta Rossi e il rapporto con il rapporto Marco

La passione per la cucina di Benedetta Rossi è nata grazie alla propria famiglia. “Sono molto legata alla mia famiglia”, ammette la Rossi che ha trovato anche un alleato nel marito Marco Gentili con cui il rapporto si basa sull’amore, ma anche sull’ironia. “Lui ogni tanto inventa queste ricette che io non farei mai. Lui, però, è convinto che siano vincenti ed è bravissimo a venderle e quindi abbiano deciso di inserirle nel libro con il sottotiolo ‘Le ricette inutili di Marco’”, racconta. Infine, la Rossi svela di registrare i suoi tutorial in pantafole e di unire da sempre la cucina e il divertimento.

LEGGI ANCHE:

Leo Gassmann ed Enula si sono lasciati?/ Gli indizi: non si seguono più e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA