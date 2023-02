Benedetta Vari piange ad Amici 22/ “Il figlio del mio fidanzato mi emoziona tanto”

Benedetta Vari e il passato doloroso prima di Amici 22: le sue parole

Benedetta Vari è entrata in corsa per il Serale di Amici 22, su richiesta di Raimondo Todaro. La latinista ha raccontato il suo passato doloroso con la danza e la gioia di aver raggiunto finalmente il suo sogno. Durante la presentazione, come riporta Biccy, la ballerina dichiara: “Ho iniziato a ballare a 4 anni, mia madre ha portato me e mia sorella a ballare i balli di gruppo. Però da lì è iniziata una vera passione fatta di agonismo e gare.”

E ancora: “Ho smesso di ballare 3 anni fa per un problema di mia mamma, all’inizio ho cercato di starle vicino continuando a ballare. Piano, piano ero sempre più distratta e assente e non me la sentivo di andare avanti con gli allenamenti e le gare. Mi sembrava tutto troppo superfluo rispetto a quello che stava succedendo. A lungo termine mi sono accorta che la mancanza del ballo c’era. Riprendere era difficile, più della rinuncia, perché avrei dovuto allontanarmi da mamma, che è stata il centro della mia vita negli ultimi anni.” E ancora: “Essere ad Amici significa regalarmi qualcosa di mio e che non sia un dovere. Perché per quanto mi piaceva il mio lavoro, non era quello che volevo fare nella vita. Lo facevo perché mi sentivo di aiutare a casa e avere un posto nel mondo. Voleva dire anche ricambiare i miei genitori delle loro fatiche.”

Benedetta Vari svela il rapporto con il figlio del compagno

Benedetta Vari ha raggiunto finalmente uno dei suoi sogni entrando nella scuola di Amici 22. A fare il tifo per lei c’è una persona molto speciale: il figlio del suo fidanzato. La latinista ha un rapporto molto bello con il bambino che le ha mandato un disegno come ‘in bocca al lupo’ per la sua avventura nel talent show.

La ballerina dichiara: “Il figlio del mio fidanzato mi ha portato un disegno. Questo per me ha tantissimo valore perché il rapporto che ho con il mio compagno oltre ad essere speciale perché ci amiamo è anche dato dal fatto che c’è lui. C’è questo bimbo che ci lega molto. Avere un disegno di lui mi regala forza. Pensare che lui mi guarda mi emoziona tanto”.

