Bengala Fire a X Factor 2021 con Evil degli Interpol/ Emma gli chiede di osare, rischio troppo alto?

Bengala Fire pronti a spaccare nel quarto live di X Factor 2021

I Bengala Fire si esibiranno con Evil degli Interpol durante la quarta serata di Live a X Factor 21, stasera 18 novembre. L’energico gruppo sta conquistando il pubblico con Emma Marrone che ha chiesto loro di osare anche un pochino di più. L’esempio che sta portando la band Måneskin sul tetto del mondo è esemplare: quando una band italiana esce dagli schemi, osa senza limiti, il successo è assicurato ovunque. Questo è ciò che soprattutto il loro mentore in trasmissione, Manuel Agnelli, vorrebbe e la lezione Måneskin l’ex Afterhour la conosce bene avendo lanciato i romani per primo proprio in questo talent. Su questa tesi e su tanto lavoro si baseranno i prossimi mesi di lavoro dei Bengala Fire, per puntare a vincere il reality in primis, per crescere musicalmente e artisticamente in seconda battuta.

Come sono andati i Bengala Fire nel terzo live di X Factor 2021?

Ora i Bengala Fire hanno estimatori mediatici e tra i giudici e nascondersi potrebbe davvero compromettere il loro cammino. D’altronde la psichedelica inglese, forse uno dei motivi per i quali Mika dubita di loro, è il loro nutrimento, il background dal quale attingono e se la proposta di un pezzo degli XTC è la conferma delle loro tendenze artistiche, il fatto che anche nelle puntate precedenti questo genere sia comparso come proposta, con ‘See Emily Play’, uno dei brani d’esordio dei Pink Floyd, testimonia in quali sfere vogliano crescere i giovani ragazzi. Ok, la terza puntata è archiviata e una sentenza è stata emessa: i Bengala Fire piacciono al pubblico, ai giudici, ma dovranno dare tutto, osare sino a vette difficili per confermare le loro attitudini.

I Bengala Fire non spontanei per Mika

C’è chi invece non gradisce. Mika percepisce i Bengala Fire come non spontanei, forse sempre troppo sopra le righe, un aspetto che non convince il giudice quanto il loro team leader, al contrario, Hell Raton, il più giovane del poker di giudice, ama i Bengala Fire senza nasconderlo e li vede agguerriti sino alla fine. Questi giudizi sono stati determinati dall’ultima performance della band di Cornuda, portando nello show un brano difficile di una band britannica dal passato incisivo nel rock degli anni ’80.

La canzone proposta nella terza puntata, infatti, è stata ‘Making Plans for Nigel’ degli XTC, un rock d’avanguardia intriso di psichedelia e sentori post-punk che non lascia dubbi sulle intenzioni dei Bengala Fire. Se la vogliono giocare tutta e forse il giudizio di Emma, quel ‘mi aspettavo un po’ più di coraggio’ è un’ottima base per ripartire dalla prossima puntata con quella strafottenza e senso della sfida nell’esplorare la musica in ogni suo angolo più recondito, senza nascondersi.

