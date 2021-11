Bengala Fire, X Factor 2021/ Il talento non sempre basta, cosa serve ora?

Bengala Fire, Manuel Agnelli gli chiede qualcosa in più al quinto live di X Factor

Manuel Agnelli ha chiesto qualcosa in più ai Bengala Fire in vista del quinto e ultimo live di X Factor 2021. La band si dovrà imporre con un brano molto complicato e cioè Girls & Boys dei Blur. Sarà poi il momento del brano inedito che si chiama Amaro mio e che ha attirato grandissima curiosità sui social network. Non c’è dubbio che sarà dunque una serata impegnativa, considerando anche che dovranno riproporre un brano cult di un gruppo famosissimo e amato in tutto il mondo. Andando avanti nella trasmissione di Sky Uno c’è la necessità di trovare ulteriori stimoli per riuscire a dimostrare talento e voglia di mettersi in evidenza.

Se qualcosa si può imputare a questi ragazzi è di non essere sempre riusciti a trovare continuità nelle loro esibizioni a X Factor 2021, anche se il fatto di essere arrivati fin qui è un evidenza del fatto che le cose sono state fatte bene. Questo anche perché il talento non sempre basta, serve infatti anche la capacità di coinvolgere il pubblico. Abili nella modulazione della voce hanno di fatto convinto tutti della giustezza del loro progetto anche se bisogna dire che la stagione non è stata d’aiuto visto che davvero sono tutti molto bravi i protagonisti di questa edizione.

Bengala Fire, Manuel Agnelli crede fermamente in loro

I Bengala Fire hanno posto la loro firma personale anche sulla quarta puntata di X Factor. Beniamini del pubblico, amati anche dai giudici, il pezzo portato in diretta nell’ultima puntata, ‘Evol’ degli Interpol, incontra l’alternative rock di classe, una darkwave elaborata nella loro chiave personale che è piaciuta ancora ai giudici che li eleggono a pretendenti alla vittoria finale se la strada non dovesse decadere, ma non sarà così, Manuel Agnelli è ancora una volta pronto a scommettere sui suoi beniamini. Dopo l’esibizione aX Factor 2021 Emma Marrone ha espresso il suo parere positivo, sottolineando come la performance sia stata di ottimo livello, ammirando la loro voglia e spregiudicatezza di buttarsi senza paracadute anche su generi non conformi con il loro stile. Tutto bene e al massimo quindi? Non del tutto: ora Emma, dopo quattro puntate, chiede loro un guizzo, una marchiatura del loro sound personalizzandolo e mostrando la loro vera identità, per poter dire alla fine: ‘sono i Bengala Fire’ sino in fondo. Mika pura ha ammirato la band, lodando la scelta del pezzo e l’esecuzione della band, chiedendo però alla band di uscire dallo stile perfetto e lasciarsi coinvolgere dalla loro personalità.

Il giudice inglese non delinea però un passo avanti, ottima interpretazione ma con il sentore di una cover band di ottimo livello e non di un gruppo con ‘l’X Factor’, la luce dentro, questo è il suo parere. Anche Hell Raton ammira lo stile della band, ma come i colleghi nota che i Bengala Fire hanno perso la loro identità iniziale, puntando troppo allo stile. ‘Ok ragazzi, potrete fare mille booking e lavorare tanto, ma mi mancano i Bengala Fire dell’inizio’, questo è in sintesi il giudizio di Raton che si attende un passo avanti. Ovviamente Manuel Agnelli li difende a tutto spiano e contrappone a Mika, che li definisce ‘cover band da matrimonio’ dicendo all’amico giudice che se così fosse in futuro guadagnerebbero moltissimo, ma è solo un modo per difendere i suoi pupilli. Per l’ex front man degli Afterhours anche il cantante sta invece crescendo, diventando un front man ‘della Madonna’, così lo definisce e il giudizio di Agnelli non piace ad Emma che capisce la difesa, ma, supportata da Mika, il parere unanime dei tre giudici è sempre solido: i Bengala Fire sono una bellissima realtà ma senza quell’identità che si attendevano. Tre giudici di X Factor 2021 contro uno, vale come sempre il codice con il quale voterà il pubblico, attendiamo la quinta puntata per capire se i Bengala Fire andranno sino in fondo convincendo tutti i giudici della loro identità o se il giudizio rimarrà statico.



