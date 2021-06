Benjamin Mascolo debutta nella moda con Penguin Industry/ Brand per salvare ambiente

Benjamin Mascolo, noto cantante italiano e attore con una fanbase di quasi 2 milioni di persone che seguono costantemente i suoi aggiornamenti sul mondo dei social media, si appresta a debuttare nel settore della moda con il brand d’abbigliamento “Penguin Industry“, legato a doppio filo alle tematiche ambientali, le stesse in favore delle quali l’artista si è speso ripetutamente in passato e che caratterizzano la sua filosofia di pensiero. A lanciare la notizia è stato il giornalista Francesco Fredella sulle colonne del quotidiano “Libero”, spiegando che Benjamin, fidanzato con l’attrice americana Bella Thorne, ha deciso di investire in un approfondito restyling del marchio “Penguin”, esistente dal 2015 e recentemente “rinfrescato” dal ragazzo con l’aiuto di DCMJ Media & PR, una delle più affermate agenzie sul mercato.

Come sottolinea lo stesso Fredella, il CEO di quest’ultima, Michael Gabriel Lopez, viene universalmente inserito all’interno del novero dei migliori talenti dello street-wear ed è già collaboratore e amico di moltissime celebrità che animano l’intero orbe terracqueo. L’obiettivo di quest’operazione è presto individuato: fare ritorno sul mercato con grandi risultati sin dall’inizio, grazie a una nuova collezione di cui Benjamin sarà volto e testimonial.

BENJAMIN MASCOLO E PENGUIN INDUSTRY: QUANDO LA LOTTA PER L’AMBIENTE INTERSECA LE VIE DELLA MODA

Addirittura, stando a quanto si legge sulle colonne di “Libero”, sarebbero già filtrati alcuni degli slogan della campagna che vedrà come protagonista Benjamin Mascolo. Un esempio? “You Act Cool But The Planet Earth Is Getting Hot”, che, tradotto, significa: “Fai il figo, ma il pianeta Terra si sta surriscaldando”.

Parole decisamente forti, tese, mediante la diffusione del brand Penguin Industry, a veicolare una corretta e sana informazione sulle condizioni di salute del nostro pianeta e salvarlo così dalla miopia umana, senza trascurare la creazione di capi di abbigliamento di alta qualità e in grado di rispettare l’ambiente. Non mancherà, inoltre, un richiamo agli errori più comuni dell’uomo nei confronti delle specie animali che rischiano l’estinzione, fra le quali figurano proprio i pinguini. Ecco perché il ruolo di Benjamin Mascolo diventa fondamentale: saranno il suo volto, la sua fama e la sua gentilezza a fare sì che il mondo si accorga di queste emergenze.

