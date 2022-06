Benjamin Walsh, chi è il fidanzato di Diana Del Bufalo/ L’incontro a Roma e…

Diana Del Bufalo ha un nuovo amore? La rivelazione su Instagram

Benjamin Walsh è il fidanzato dell’attrice Diana Del Bufalo. Diana ha avuto diverse relazioni ma è sempre stata restia a parlare della sua vita privata. Di recente, durante una diretta Instagram con l’amica Emma De Longis, Diana Del Bufalo si è lasciata scappare delle parole interessanti sul suo fidanzato. I fan hanno chiesto chi fosse il ragazzo misterioso e la sua amica ha dichiarato: “E’ l’inglese”. Un modo divertente tra amiche per appellare Benjamin Walsh, il nuovo amore di Diana Del Bufalo. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. I due si sarebbero conosciuti a settembre quando Benjamin aveva avuto modo di venire a Roma per lavoro. Nel corso di una diretta social con l’amica Emma De Longis, Diana Del Bufalo ha parlato così in riferimento al suo nuovo fidanzato: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito”, aveva sentenziato.

A rivelare alcune informazioni sul fidanzato di Diana ci ha pensato il sito Veryinutilpeople: “Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia e… Qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto”.

Come mai è finita la storia tra Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi?

Diana Del Bufalo è una cantante, un’attrice, una comica e una conduttrice televisiva. Diventa nota dopo la partecipazione come cantante ad Amici di Maria De Filippi nel 2010. Nel corso del programma incide il suo primo inedito Nelle mie favole. Ha condotto Mai dire Amici, un programma di satira ideato dalla Gialappa’s Band per Canale 5. dopo una relazione con il cantante Francesco Arpino, dal 2015 al 2019 è stata legata all’attore e regista Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione del programma Colorado. Da fine 2019 ad ottobre 2020 è stata legata a Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina Tavassi.

Diana Del Bufalo non ha mai spiegato il motivo per quale sia finita la storia con Edoardo che par aver sofferto molto per la rottura. Su Novella 2000 infatti è stato riportata la seguente indiscrezione: “Per Diana ha sofferto molto. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa. In tanti non si spiegano come mai siano arrivati alla rottura…”. Diana Del Bufalo sta vivendo questa storia d’amore a distanza. Proprio nelle scorse ore, l’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni video che la ritraggono assieme a Benjamin in Messico. L’attrice è volata dall’altra parte del mondo per raggiungere il suo amore.











