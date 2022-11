Benjamin Walsh e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme?/ Una frase sui social…

Chi è Benjamin Walsh, il fidanzato di Diana Del Bufalo

Benjamin Walsh è il fidanzato di Diana Del Bufalo. Diana ha avuto diverse relazioni ma è sempre stata restia a parlare della sua vita privata. Di recente, durante una diretta Instagram con l’amica Emma De Longis, Diana Del Bufalo si è lasciata scappare delle parole interessanti sul suo fidanzato. I fan hanno chiesto chi fosse il ragazzo misterioso e la sua amica ha dichiarato: “E’ l’inglese”. Un modo divertente tra amiche per appellare Benjamin Walsh, il nuovo amore di Diana Del Bufalo. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. I due si sarebbero conosciuti a settembre quando Benjamin aveva avuto modo di venire a Roma per lavoro. Nel corso di una diretta social con l’amica Emma De Longis, Diana Del Bufalo ha parlato così in riferimento al suo nuovo fidanzato: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito”, aveva sentenziato.

A rivelare alcune informazioni sul fidanzato di Diana ci ha pensato il sito Veryinutilpeople: “Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia e… Qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto”.

Diana Del Bufalo e Benjamin Walsh si sono lasciati?

Diana Del Bufalo sta vivendo un amore a distanza con Benjamin Walsh. Proprio negli scorsi mesi, l’attrice aveva condiviso sul suo profilo Instagram alcuni video che la ritraevano assieme a Benjamin in Messico. L’attrice è volata dall’altra parte del mondo per raggiungere il suo amore. Nelle ultime settimane però si sono rincorse delle indiscrezioni su una possibile rottura tra Diana Del Bufalo e Benjamin Walsh. A far trapelare qualcosa di interessante era stata proprio la sua amica Emma De Longis. Diana e la sua amica avevano partecipato ad un matrimonio.

Per l’occasione, Emma aveva pubblicato una foto assieme a Diana utlizzando l’hashtag Due single a nozze. Single? Diana non era fidanzata? Beh, un’utente lo ha fatto presente, commentando un: “No, lei (Diana, ndr) no!”. Emma De Longis ha lanciato una stoccata: “Ma è la mia migliore amica. Ma lo saprò”. Diana Del Bufalo è ancora fidanzata o la distanza ha fatto naufragare il suo rapporto con Benjamin?











