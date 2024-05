Benji e Fede tornano insieme dopo 4 anni/ Pronto un concerto evento a Milano

Benji e Fede tornano di nuovo insieme: annunciato un concerto evento

Grandi notizie per i fan di Benji e Fede, il duo musicale che per anni ha fatto ballare l’Italia con diversi tormentoni ha deciso di tornare insieme dopo svariate voci. Nelle scorse ore Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno annunciato il ritorno di fiamma con un concerto evento che avrà luogo a Milano, più precisamente al Forum di Assago il prossimo 16 novembre, momento che ovviamente segnerà definitivamente la reunion tra i due giovani artisti. I biglietti per assistere all’evento di Benji e Fede saranno disponibili a partire da giovedì 30 maggio alle ore 14, questa è la data da cerchiare in rosso per i fan che intendono accaparrarsi qualche tagliando per l’evento.

Ma la nuova collaborazione dei due cantanti potrebbe scattare già questa estate? E’ questo il punto interrogativo ai quali i fan cercano di dare una risposta, la speranza è ovviamente quella di rivedere Benji e Fede sul mercato discografico già questa estate con un nuovo tormentone che potrebbe essere rilasciato a sorpresa.

Tutti i record collezionati dal duo artistico in passato

Finalmente la pace tra Benji e Fede è stata siglata a distanza di quattro anni dall’annuncio della rottura, avvenuta per circostanze professionali e qualche divergenza scaturita tra i due, che però avevano sempre parlato di affetto conservato. Ora sono tornati insieme, ma al momento della separazione Mascolo e Rossi rivelarono: “Resta grande rispetto, amicizia e fratellanza, il vero amico non è quello che devi per forza vedere ogni giorno ma quello che quando hai bisogno c’è – le parole dei due in una intervista a Vanity Fair del 2020 –. Il nostro rapporto inevitabilmente adesso cambierà perché non lavoreremo più insieme 24 ore al giorno, ma rimarrà la stima”.

Di recente Benji aveva pubblicato una lettera aperta ed emozionante all’ex compagno con il quale ha condiviso successi e record negli anni scorsi, come 17 dischi di platino e 9 di oro, cinque album all’attivo e concerti da tutto esaurito con oltre 150mila ticket staccati. Un’ascesa trionfale per Benji e Fede che tornano insieme a quattro anni dalla scissione, che sicuramente avrà scatenato nostalgia e voglia di ricomporsi per regalare ai loro fan tanta altra nuova musica e altri grandi successi.











