BENJI & FEDE/ Benji pazzo di Bella Thorne, Emma Muscat dietro la crisi Fede-Paola di Benedetto…

Benji & Fede sono tra i protagonisti della prossima puntata dei Battiti Live 2019, l’unico appuntamento televisivo musicale dell’estate italiana 2019 condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci su Italia 1. Per la puntata di mercoledì 31 luglio tantissimi ospiti della musica italiana, tra cui anche il duo musicale formato da Federico Rossi e Benjamin Mascolo che impazzano in tutte le radio con il nuovo singolo “Dove e quando”. Un successo straordinario per un singolo, già certificato disco di platino per le vendite, che su YouTube ha infranto i 26 milioni di visualizzazioni e che è uno dei tormentoni dell’estate 2019. Parlando proprio di musica, il duo musicale dopo un “addio momentaneo” hanno comunicato di essere al lavoro per un nuovo disco di inediti in uscita nei prossimi mesi e di un tour in programma per il 2020.

Benjamin Mascolo di Benji & Fede sempre più innamorato di Bella Thorne

Musica a parte, il duo musicale di Benji & Fede è anche nel mirino del gossip per via della loro vita privata. Benjamin Mascolo da alcuni mesi è felicemente fidanzato con Bella Thorne, attrice passata da Disney Channel al successo internazionale con ” Il sole a mezzanotte”. Un amore che continua a catalizzare l’attenzione mediatica e dei fan, ma che sembra non consumarsi nonostante il passare del tempo. “Passiamo le giornate a farci le foto col cellulare, è stato bellissimo poter condividere questo set” ha dichiarato l’attrice, che arriva sul set giusto il tempo di cambiarsi d’abito con Benjiamin che l’accoglie a braccia aperte dicendole: “Stai benissimo”. L’attrice replica: “Anche tu. Ma so che i complimenti ti mettono a disagio” dice con Benjamin che ammette: “è vero, i primi giorni le dicevo: ti prego, smettila. Ma a poco a poco mi sta aiutando a sentirmi più sicuro di me stesso. Del mio aspetto fisico, e non solo”.

Federico Rossi di Benji & Fede: “non sono alla mercé del mercato del pesce”

Se la vita sentimentale di Benjamin Mascolo procede bene, non si può dire lo stesso per Federico Rossi reduce da una recente separazione da Paola di Benedetto. La loro storia è naufragata per via di un presunto tradimento del cantante con Emma Muscat, ex Amici di Maria De Filippi, come ipotizzato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Per questo motivo la ex naufraga ha preferito chiudere, dopo circa un anno, la sua storia d’amore con il cantante. Federico però non ha gradito il clamore mediatico suscitato dal pubblico negli ultimi tempi ed è letteralmente scoppiato durante una Instagram Stories dicendo: “dico solo che ci sono delle cose che vorrei rimanessero private. Sono un personaggio pubblico ma non vuol dire che sono alla mercé del mercato del pesce e del giudizio di ogni persona. Anzi anche se lo sono non ho il dovere di rispondere perché questi sono ca**i miei e tali devono rimanere”. Dopo la notizia del presunto tradimento con Emma Muscat, la situazione è degenerata con tantissime accuse arrivate al cantante che ha sbottato così: “figuriamo che ca**o me ne frega a me di chiarire le idee con chi fa gli articoli di gossip, io faccio musica e mi diverto con i miei amici, me ne frega meno di un ca**o!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA