Benji & Fede/ Mascolo:”Federico ha avuto lutti in famiglia, io ho attraversato momenti di depressione”

Anche Benji & Fede nel parterre di ospiti de L’anno che verrà, la tradizionale festa del Capodanno di Rai 1. Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono reduci da un periodo di grande lavoro e, soprattutto di grande successo. Dopo il boom di Siamo solo Noise, i due artisti hanno pubblicato singoli che hanno ottenuto grandi riscontri: da Buona Fortuna e On Demand a Moscow Mule, fino al più recente Dove e quando. Quest’ultimo è riuscito a raggiungere la vetta della Top Singoli, arrivando al doppio disco di platino. Successivamente è arrivato il singolo Sale in collaborazione con Shari, fino al quarto album: l’atteso Good Vibes è stato pubblicato il 18 ottobre 2019 e vanta feat di altissimo livello, basti pensare a Nek, Rocco Hunt e Tormento.

BENJI & FEDE A SANREMO 2020? ECCO L’INDIZIO…

Un percorso di altissimo livello, tanto da arrivare a diventare i re dell’estate italiana. Ma Benji & Fede puntano in alto ed il loro gruppo è stato accostato al Festival di Sanremo 2020. Non è da escludere, infatti, che Amadeus gli riservi un posto tra i Big in gara, un’occasione per dare spazio ai giovani del futuro e per portare un pubblico meno agèe a seguire la kermesse dell’Ariston. Lo scorso anno le indiscrezioni non sono state confermate dall’annuncio dei Big in gara di Claudio Baglioni, ma la situazione potrebbe cambiare. E le recenti dichiarazioni del duo accendono una speranza: «Siamo però entrambi abbastanza dell’idea di tornare a Sanremo, ma in gara. Quando avremo la canzone giusta e, soprattutto, qualcosa da comunicare. Per quest’anno (2019, ndr) ormai è tardi, ma il prossimo potrebbe essere quello galeotto».

BENJI & FEDE: “SIAMO INSEPARABILI”

«Siamo inseparabili»: lo confermano e ribadiscono in ogni intervista, come ad esempio nella recente chiacchierata con Vanity Fair. Benji & Fede hanno spiegato: «Fondamentale, nella vita. Dividiamo soddisfazioni e problemi, il volo e il precipizio, pesi e leggerezze. Fede ha avuto diversi lutti in famiglia, io ho attraversato i miei momenti di depressione anche profonda: abbiamo sempre trovato la spalla dell’altro su cui appoggiarci, fosse per ridere o piangere». Benji ha poi aggiunto: «Dove uno sbanda l’altro timona, quando uno va giù l’altro tira su. Lo guarda negli occhi, gli dice: “Ci sono io per te, sereno”. O nei dubbi: “Siamo sicuri che ne valga la pena?”. Siamo complementari, non saremmo riusciti a stare insieme così a lungo, se no». Un grande rapporto di amicizia che si riflette nel lavoro, un duo di successo destinato a scrivere pagine importanti della musica (e dell’estate) italiana…



