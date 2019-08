BENJI PALPA IL SENO A BELLA THORNE/ Amore a gonfie vele per la coppia a Los Angeles

Benji e Bella Thorne sono più innamorati che mai. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra l’attrice americana e il cantante del duo Benji e Fede che in queste ora hanno trascorso una bellissima festa a Los Angeles per festeggiare il doppio disco di platino di “Dove e Quando”, la hit dell’estate del duo canoro. Ad organizzare il tutto l’attrice americana come ha rivelato sui social il cantante che in una Instagram Stories ha detto: “Si festeggiano così i doppi platino a Los Angeles!”. Non solo, in queste ore Bella ha pubblicato una serie di scatti su Instagram in cui si intravede il fidanzato intento a palparla il seno! Nulla di strano, del resto Bella e Benji fanno coppia fissa da diverso tempo e le cose tra i due procedono alla grande considerando anche i messaggi che abitualmente si scambiano sui social.

Bella Thorne a Benji: “ti amo zucca”

Nonostante la distanza, Bella Thorne e Benji non hanno alcuna intenzione di lasciarsi. La coppia, divisa dall’Oceano Atlantico, si rincorrono tra voli intercontinentali pur di vivere la loro storia d’amore. “Non vedo l’ora di trascorrere le mie ferie estive insieme a te” aveva scritto Benji come didascalia ad una foto in cui lo ritraeva abbracciata alla fidanzata Bella. “Manca pochissimo tempo prima che possiamo ritornare a stare di nuovo insieme”, le parole del cantante a cui l’attrice ha replicato con un tenerissimo “Ti amo zucca”. Intanto la Thorne è tornata a far discutere per una serie di dichiarazioni in cui ha messo di essere pansessuale: “Quando mi hanno spiegato il significato della parola, io mi ci sono ritrovata. Mi piace ciò che mi piace e non mi importa del genere, che sia maschio o femmina o chissà che altra cosa. Io posso essere attratta da chiunque a prescindere dall’identità di genere. Non ci sono limiti, posso vedermi con chiunque. Amo qualcuno per la sua anima e non per altro”.

Bella Thorne da Disney Channel al porno

Nata per stupire, l’attrice di Disney Channel ha annunciato attraverso un video pubblicato su YouTube che a settembre uscirà il suo primo film da regista. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Bella Thorne ha deciso di debuttare alla regia di un film porno distribuito a pagamento per il canale erotico di streaming PornHub. “Volevo esplorare le relazioni fra uomo e donna dal punto di vista delle dinamiche di potere – fra dominante e dominato – e come queste cose si riflettono nella vita di ogni giorno anche al di fuori del sesso. L’idea iniziale era di fare un horror natalizio, ma poi ne è uscito un film etereo e bellissimo” ha raccontato l’attrice che presenterà la pellicola “Her&Him” il prossimo 11 settembre in occasione dell’Oldenburg International Film Festival in Germania.

