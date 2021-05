Beppe Braida “Mia mamma è uscita dal covid”/ “Papà è in leggerissimo miglioramento..”

Beppe Braida è tornato da settimane in Italia dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi 2021 per stare accanto ai genitori contagiati dal covid. Il comico non è ancora stato in studio e annuncia che non ci sarà neanche lunedì 3 maggio. Nel corso della prossima puntata del reality show condotta da Ilary Blasi, in studio, ci saranno Elisa Isoardi e Drusilla Gucci. I fans di Beppe Braida hanno chiesto anche la sua partecipazione, ma il comico, su Instagram, ha spiegato che, per il momento, la sua partecipazione non è prevista non escludendo, tuttavia, di essere in studio lunedì 10 maggio. “Non posso parlare dell’Isola. Lunedì non sarò in studio, ma pare che possa esserci nella prossima”, ha poi aggiunto rispondendo alle domande che gli hanno rivolto tutti i suoi followers. Braida, poi, ha ringraziato le fanpage degli altri concorrenti per il sostegno, Massimiliano Rosolino che gli è stato particolarmente vicino e Brando Giorgi che sente continuamente.

Miryea Stabile sola contro tutti all'Isola dei Famosi 2021/ Gilles "Non esisti più.."

Beppe Braida, come stanno i genitori? L’annuncio su Instagram

Durante la lunga diretta con i fans che ha voluto ringraziare per il sostegno che gli hanno dato nelle ultime settimane, Beppe Braida ha svelato le condizioni dei genitori. “Mia mamma è uscita dal covid mentre papà è in leggerissimo miglioramento. Gli hanno tolto il casco, la mascherina. Oggi, per la prima volta, mi hanno comunicato che respira da solo. I dottori sono molto cauti perchè mio padre è un ragazzo di 90 anni. Forse ce la faccio a riportarlo a casa, forse ce la faccio a portarlo nelle sue amate Langhe la prossima estate e forse possiamo vedere il sole”, ha aggiunto ancora il comico che, per il futuro, spera di poter condurre un programma leggero e d’intrattenimento.

Stefano Bettarini "Tommaso Zorzi sparirà"/ "Quelli intorno a lui lo spremeranno e.."

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021 eliminato, nominati e pagelle/ Ignazio Moser conquista il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA