Isola dei Famosi 2021 eliminato, nominati e pagelle/ Gilles e Miryea, strategie e…

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 13esima puntata

La serata si preannunciava ricca di sorprese e così è stato. La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha inizio con l’attesa novità: l’arrivo nel gruppo di Ignazio Moser. Proprio quest’ultimo e la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, in studio come ospite, danno a Ilary Blasi ancora più spunti per dilettarsi tra battute e ironia. Anche oggi, come sempre, bellissima e in grande forma, soprattutto in quanto a sarcasmo. VOTO 7,5.

È invece scatenatissimo e pronto a far guerra Tommaso Zorzi, che lascia la postazione irato in più di un’occasione in questa nuova puntata per far sentir la sua voce in palapa e attaccare, presunte o tali, strategie. VOTO 7. Si sente poco la voce di Iva Zanicchi in questa nuova puntata ed è un peccato. VOTO 5,5. Agguerrita invece Elettra Lamborghini, la cui unica pecca stavolta è l’essere chiaramente (e spesso un po’ troppo) schierata. La neutralità, d’altronde, rende i giudizi più obiettivi. VOTO 6.

Miryea Stabile e Gilles Rocca, tra strategie e liti

Mentre la guerriera Beatrice Marchetti continua la sua avventura in solitaria tranquilla e da vera guerriera (VOTO 7,5), in palapa si scatena lo scontro in più di un’occasione. La prima ad essere oggetto di critiche è Miryea Stabile, che si sente esclusa dal gruppo dei Primitivi e finisce per fare la spia. Rimangono ancora punti interrogativi sulla veridicità delle sue parole. VOTO 5,5. Altro protagonista di critiche ancora lui: Gilles Rocca. Il calo è ormai palese: l’ottimo esordio è solo un ricordo lontano che ha lasciato spazio a nervosismi e un’ossessione per la sua fidanzata. VOTO 5. Anche Valentina Persia ha perso un po’ di quell’umorismo che la contraddistingueva a favore di un nervosismo che dà sfogo a battute che non sempre vanno a segno. VOTO 5,5. Poco protagoniste stasera Francesca Lodo e Angela Melillo (quest’ultima però vince ancora una volta la corona da leader). E se la mancanza di Vera Gemma si sente forte, a darci un po’ di leggerezza ci pensa, di tanto in tanto, Ubaldo. VOTO 6,5. Bene anche Andrea Cerioli che sembra aver trovato un suo equilibrio. VOTO 6,5.

Nominati ed eliminato della tredicesima puntata

Dal gruppo dei Primitivi passiamo a quello dei Arrivisti. Le nuove leve dell’Isola dei Famosi 2021 perdono Manuela Ferrera – l’eliminata della serata che decide di non rimanere su Playa Imboscada – e tirano un respiro di sollievo. Rosaria Cannavò in primis, che deve però ancora mostrarci chi è davvero. VOTO 6. Isolde, Awed e Roberto Ciufoli non regalano molto alla diretta questa sera, al contrario di Matteo Diamante che, in questi primi giorni da naufrago, si è rivelato il concorrente perfetto per l’Isola. VOTO 7. Il nuovo gruppo fa bene a Fariba, che sembra molto più serena (VOTO 6), è invece scatenata la Tittocchia, loquace quasi quanto la Tehrani. VOTO 6. Concludiamo con i nominati della puntata che sono: Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli.



