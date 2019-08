BEPPE CONVERTINI “BUON COMPLEANNO MAMMA”/ “Quante battaglie, sei stata sempre vicina”

Beppe Convertini, il conduttore de La vita in diretta Estate, ha auguro “buon compleanno” alla madre Grazia con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Il conduttore, da sempre legatissimo alla madre, ha voluto ringraziare ancora una volta pubblicamente la mamma per esserci sempre nella sua vita. “Cara Mamma, oggi è il tuo giorno..non sai quanto vorrei essere con te come tutti gli anni ma il mio cuore e’li” scrive Convertini, che ricorda le battaglie affrontate e vinte insieme in tutti questi anni. “Quante battaglie abbiamo combattuto insieme..mi sei stata vicina sempre in ogni momento della mia vita anche se ho lasciato la nostra casa da ragazzo..ogni volta che riparto e che ritorno ci sei tu affacciata al balcone..Non e’trascorso un giorno in cui non ci siamo sentiti e confidati..” scrive il conduttore che termina il suo messaggio così: “nella mia vita mi hanno scritto e ho scritto tante lettere ma la tua prima lettera di qualche giorno fa per il mio compleanno mi ha emozionato come mai nella vita.. Ti voglio bene e buon compleanno Mamma!”. (clicca qui per la foto)

Beppe Convertini: “buon compleanno mamma”

Con una foto selfie, Beppe Convertini ha voluto augurare “buon compleanno” alla madre. Un compleanno vissuto lontano per motivi di lavoro, essendo impegnato alla guida de La vita in diretta Estate, ma le parole del conduttore confermano il grande amore per la madre. Una donna che si è ritrovata a ricoprire il duplice ruolo di madre e padre avendo Convertini perso molto presto il papà a causa di un tumore. “Oltre a farmi da papà, mi ha lasciato libero di scegliere e di andare via da casa nonostante le difficili condizioni della famiglia” ha detto il conduttore durante un’intervista rilasciata a Il Giornale. Un rapporto speciale quello tra Beppe e la madre che considera il suo tutto.

Beppe Convertini e mamma Grazia: “La amo più della mia stessa vita”

Una dedica social per mamma Grazia nel giorno del suo compleanno. Così Beppe Convertini ha voluto festeggiare questo giorno speciale condividendo una foto su Instagram: un selfie – ritratto che ha ricevuto tantissimi commenti da parte di amici e colleghi. A cominciare da Stefania Orlando: “Buon compleanno mamma” a Valeria Graci fino a Angela Melillo che ha scritto: “Che bello! Auguri alla mamma, sei fortunato puoi ancora coccolartela, un abbraccio”. Convertini è legatissimo alla mamma Grazia come ha più volte dichiarato durante alcune interviste. A zoom magazine, proprio nel giorno del compleanno della madre ha detto: ” è tutto per me. Nel corso della mia via è stata sia una madre che un padre, da quando è venuto a mancare il mio adorato papà Donato. Mia madre si chiama Grazia e lo è di nome e di fatto. La amo più della mia stessa vita. Proprio oggi compie 82 anni… Auguri mamma!



