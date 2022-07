Beppe Convertini coinvolto in un incidente stradale, come sta?/ “Sono caduto…”

Beppe Convertini rimasto illeso dopo un incidente stradale, cosa è successo?

Beppe Convertini è stato coinvolto in un incidente stradale. Il conduttore Rai è appenato tornato in tv con la seconda stagione di “Azzurro – Storie di Mare” che ad ogni puntata registra ascolti record. Beppe Convertini di recente ha vissuto momenti di terrore. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista al Settimanale Diva e Donna. Beppe si trovata si moto quando all’improvviso un’auto gli ha tagliato la strada facendolo cadere. Il conduttore è rimasto illeso ma la moto ha riportati dei danni in alcuni punti: “Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto”, ha confidato.

Beppe si stava recando quel giorno dal barbiere a Roma. Mentre era in moto, un’auto ha svoltato prendendo la strada nel senso vietato tagliando così a la strada a Convertini che non è riuscito a frenare in tempo. Il conduttore è caduto a terra senza però riportare conseguenze gravi se non qualche graffio su braccia e gambe. Beppe ha infatti spiegato che non è stato nemmeno necessario chiamare un’ambulanza. La signora che era alla guida dell’auto ha prestato soccorso a Convertini chiedendo più volte scusa. Tanto spavento per Beppe Convertini che ha dichiarato: “Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento, quindi mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida. Ne sono uscito illeso e ringrazio Dio e Padre Pio a cui sono molto devoto”.

Beppe Convertini e il profondo legame con Padre Pio, il retroscena sulla madre

Beppe Convertini è un fervente cattolico ed è molto legato alla figura di Padre Pio. Per questo motivo, quando ha avuto l’incidente ha subito pensato che Padre Pio lo avesse protetto. Beppe Convertini ha anche rivelato che proprio la madre avrebbe conosciuto Padre Pio al quale si sarebbe rivolta per avere dei figli. La donna ha perso il primogenito quando aveva 6 mesi e poi ha partorito un’altra figlia Maria. Successivamente, la madre non riusciva ad avere altri figli.

La madre di Convertini chiese allora la benedizione di Padre Pio e dopo quell’incontro sono nati il conduttore Rai e un’altra sorella, Anna, che attualmente ha 46 anni. Per questo motivo, Beppe Convertini è profondamente legato alla figura di Padre Pio: “È una devozione di famiglia quella a San Pio, è un valore che mi porto dentro. Devo tutto a mia madre, ho un rapporto speciale con lei”. Il conduttore ha un legame profondo con la madre Chiara che si è rafforzato ancora di più quando è venuto a mancare il padre. Beppe era molto giovane quando si trovò ad affrontare questo lutto.

