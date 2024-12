Beppe Convertini e la storia con Sara Ricci, l’attrice di tantissime soap e fiction di successo da “Vivere” a “Un posto al sole”. Negli anni 2000 la coppia è stata una delle più amate e ricercate dai paparazzi, visto che lei era una delle attrici di maggior successo del piccolo schermo, mentre lui aveva vinto il titolo di più bello d’Italia. Proprio grazie all’incontro con Sara Ricci, Beppe Convertini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione e dello spettacolo. A rivelarlo è stata proprio l’ex fidanzata Sara Ricci che ha raccontato: “fui io a introdurlo nel mondo della tv. Era stato proclamato il più bello d’Italia e faceva il modello”. Una storia d’amore reale quella nata tra i due che si sono amati alla follia al punto che lui la presentò anche alla mamma e si vociferava di matrimonio.

Poi la coppia ha dovuto affrontare e superare la perdita di un figlio; un momento davvero difficile per entrambi che pian piano si sono allontanati prendendo così strade differenti.

Beppe Convertini: da Mister Italia alla storia con Sara Ricci

La storia d’amore tra Beppe Convertini e Sara Ricci è terminata poco dopo la perdita di un figlio. “Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma” – ha raccontato l’attrice che ancora oggi, ricordando la storia con il conduttore, ha solo parole di grande stima ed affetto. “Abbiamo avuto una bellissima storia e ancora oggi siamo grandi amici” – ha detto la Ricci che pensando a quel figlio mai nato ha aggiunto – “io e Beppe Convertini oggi avremmo un figlio di 23 anni se io non avessi perso il bimbo che aspettavo da lui”.

La relazione tra Beppe Convertini e Sara Ricci non è durata tantissimo, ma tra i due una volta finito l’amore è rimasto il rispetto e reciproco affetto. A confermarlo anche l’ex conduttore di UnoMattina in Famiglia che ha detto: “è stato un periodo meraviglioso della mia vita, una bella storia. È rimasto l’affetto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù”.