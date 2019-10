BEPPE CONVERTINI “TRADITO” DALLE SORELLE/ “Linea Verde? Siamo una…” (Vieni da me)

Beppe Convertini si gode l’affetto dei colleghi di Linea verde, Ingrid Muccitelli e Peppone che, dopo essere stati complici di Vieni da me nello scherzo, ammettono di lavorare con una persona buona e generosa. “Siamo davvero una famiglia”, spiega con il sorriso il conduttore che parla con entusiasmo della sua trasmissione che gli permette non solo di conoscere posti bellissimi dell’Italia e di assaggiare le prelibatezze culinarie del nostro paese, ha la possibilità di lavorare con persone con cui ha formato una squadra molto affiatata. Nessun riferimento, invece, alla sfera privata e all’amore. Convertini, infatti, si limita ad affermare che trascorrerà il weekend con le sorelle senza, tuttavia, sbottonarsi sulla presenza o meno di una donna al suo fianco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BEPPE CONVERTINI, LO SCHERZO DEI COLLEGHI

Bellissimo, protagonista della domenica di Raiuno con Linea Verde, Beppe Convertini con un pacco di lenticchie per Caterina Balivo, si mette in gioco nello studio di Vieni da me con “Dolcetto o scherzetto”, nuovo spazio della trasmissione di Raiuno dedicato alla festa di Halloween. Dietro il sorriso rassicurante e il video bello da bravo ragazzo, Beppe Convertini, da amici e colleghi come Ingrid Muccitelli e Stefania Orlando, viene definito “un egoista“. “Non ci credo che abbiano detto queste cose”, risponde Convertini sempre con il sorriso. Naturalmente si tratta di uno scherzo come spiega in un successivo video la Orlando che poi definisce Beppe “una persona squisita sotto ogni punto di vista“. In due anni di Vieni da me, Beppe Convertini ha partecipato più volte alla trasmissione. Per celebrare il tutto, Caterina Balivo è riuscita ad ottenere la corona del Più bello d’Italia vinta da Convertini. “Sono passati anni”, commenta Beppe “tradito” dalle sorelle che hanno inviato a Caterina foto dell’epoca. “Ormai sono mie amiche”, commenta la conduttrice.

BEPPE CONVERTINI: “HALLOWEEN? NO, VADO A TEATRO”

Legato alle tradizioni italiane e alle feste italiane, Beppe Convertini confessa di festeggiare solo le feste segnate dal calendario italiano. Poco prima, Caterina Balivo, parlando di Halloween, aveva raccontato dell’allergia del suocero a festeggiare feste estere come Halloween. Alla domanda di Caterina Balivo su cosa farà questa sera, il conduttore di Linea Verde, risponde: “io sono come tuo suocero, amo festeggiare le feste italiane. Questa sera andrò a teatro”, ha spiegato Convertini che, invece, sfrutterà il weekend per trascorrere un po’ di tempo in famiglia. “Vedrò le mie sorelle“, ha aggiunto ancora. Nessuna festa di Halloween, dunque, per Beppe Convertini la cui intervista è stata particolarmente apprezzata dal pubblico di Vieni da me.



