EDOARDO ERCOLE, CHI E’ IL FIGLIO DI SERENA GRANDI/ “E’ fidanzato con un ingegnere spaziale, è innamorato…”

Serena Grandi a Verissimo: Mio figlio Edoardo Ercole è diventato un manager di una grande azienda…”

Questo pomeriggio – sabato 24 febbraio – Serena Grandi è stata ospite a Verissimo per raccontare alcuni dei momenti più significativi della sua vita. Nel novero delle persone che le hanno dato amore e che ovviamente in risposta hanno ricevuto il medesimo sentimento, non poteva non includere il suo amato figlio, Edoardo Ercole. “Edoardo è diventato un manager di una grossa azienda, è un creativo, un uomo, è fidanzato con un ingegnere spaziale che lo cura in una maniera incredibile”.

GENITORI SERENA GRANDI, CHI SONO/ “Litigavano sempre, però si amavano…”

Serena Grandi ha dunque raccontato, fiera e orgogliosa come dimostrato dal luccichio nei suoi occhi, di come sia felice e tranquilla rispetto alla vita di suo figlio Edoardo Ercole, soprattutto grazie alla stabilità di coppia. “Io sono tranquillissima anche per questo perchè so che sta bene, è felice ed è innamorato. Questo vuol dire tanto…”. L’attrice ha poi aggiunto: “Che rapporto abbiamo io e lui? Bellissimo, infatti non vedevo l’ora di vederlo anche perchè lui vive a Milano…”. (agg. Valerio Beck)

BEPPE ED EDOARDO ERCOLE, CHI SONO L’EX MARITO E IL FIGLIO DI SERENA GRANDI

Chi sono Beppe ed Edoardo Ercole, rispettivamente l’ex marito e il figlio di Serena Grandi? Questo pomeriggio, nel corso del primo dei due appuntamenti del weekend con le storie e le interviste in esclusiva di “Verissimo”, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ci sarà il gradito ritorno di un volto noto per il pubblico del talk show in onda su Canale 5. Infatti del sempre ricco cast di ospiti del programma farà parte la 65enna attrice di origini bolognesi, vera e propria icona del cinema erotico Made in Italy degli Anni Ottanta e oggi tra i personaggi più in vista delle reti Mediaset per via della sua partecipazione come opinionista oltre che a una vecchia edizione del “Grande Fratello VIP”. E, in attesa di scoprire il “ritratto” che verrà fatto della Grandi (come da preview della trasmissione di oggi), accendiamo i riflettori sulla sua famiglia.

Come è noto, in passato e prima di convolare a nozze per la prima volta, Serena Grandi era stata la compagna di Adriano Panatta, per una relazione da copertina con uno dei tennisti italiani più famosi di sempre: poi, dal 1987 al 1993, Serena Grandi prese come marito Beppe Ercole che, in seguito, si sposerà con Corinne Cléry una volta ottenuto il divorzio. Per la Grandi sarà una delle storie d’amore certamente più significative dal momento che proprio dalla relazione con Ercole nascerà il suo primo e unico figlio, Edoardo, dato alla luce nel 1989. Nel 2010 Beppe Ercole si era spento prematuramente a causa di un tumore al cervello e negli anni successivi la sua ex moglie ha avuto anche parole dolci nei suoi confronti, rammaricandosi proprio della fine del loro matrimonio.

SERENA GRANDI E L’OMOSESSUALITA’ DEL FIGLIO: “L’HO PORTATO VIA DA…”

“Il divorzio forse è l’unico pentimento della mia vita” aveva confessato tempo fa Serena Grandi proprio a Silvia Toffanin durante una precedente ospitata nel salottino di “Verissimo”: l’attrice e opinionista aveva infatti raccontato che all’epoca era troppo giovane, intraprendente e anche ricca e, con un figlio ancora piccolo, a distanza di tanto tempo ha capito che avrebbe avuto bisogno, al proprio fianco, di un uomo come il compianto Beppe Ercole. “Feci male, chissà cosa mi sentivo di dover fare…” era stato il rammarico della Grandi che, pur ricordando la nota vicenda delle ‘corna’, aveva ammesso che l’ex marito le dava comunque sempre una mano e che la decisione di divorziare non la prenderebbe mai più in un’altra vita.

Nel corso delle varie ospitate in tv, Serena Grandi ha avuto modo di parlare varie volte pure di Edoardo Ercole, figlio suo e di Beppe Ercole, oggetto di molti attacchi in passato dopo aver rivelato la propria omosessualità. “L’ho dovuto portare via da un contesto troppo forte” aveva raccontato la madre durante una puntata di “La volta buona”, accennando alla decisione di far lasciare Roma ad Edoardo e portarlo nella sua Romagna, “dove c’era modo di poter imparare a essere industriale e, invece, lui ha voluto fare quello che faccio io ma fuori dalle telecamere”. Nonostante gli episodi di intolleranza raccontati da mamma e figlio, pare che oggi finalmente Edoardo Ercole sia felicemente fidanzato con un uomo che ha ricevuto anche l’approvazione della Grandi. “Mamma? Da lei ho preso la creatività e l’amore per le cose belle” aveva confessato negli studi di “Oggi è un altro giorno”, aggiungendo di non aver mai voluto seguire le orme materne nello showbiz ma che “stando sempre dietro a lei sicuramente mi ha fatto apprezzare molto quel lavoro”.











