Beppe e Edoardo Ercole, chi sono l’ex marito e il figlio di Serena Grandi/ Divorzio? “Unico pentimento”

Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi: “Divorzio unico pentimento“

Serena Grandi, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha vissuto a cavallo degli anni ‘9o una breve ma passionale storia d’amore con l’ex marito Beppe Ercole. Era il 1987 quando la celebre attrice, icona del cinema erotico italiano degli anni ’80, sposò il noto arredatore e antiquario. La coppia, due anni dopo il matrimonio, ebbe un figlio di nome Edoardo, nato nel 1989. La loro storia d’amore, tuttavia, durò pochissimi anni. La separazione avvenne nel 1993, in seguito alla quale Ercole si fidanzò con Corinne Cléry, per poi sposarla.

In un’intervista rilasciata a Verissimo nel novembre 2021, la Grandi aveva ammesso in riferimento al divorzio dal marito: “Forse è l’unico pentimento della mia vita. Avevo un bambino piccolo e avevo bisogno di un uomo che mi strutturasse. Ero troppo giovane, intraprendente, ricca forse. Avevo un sacco di lavoro, ma avevo bisogno di un uomo come lui, che mi ha insegnato tantissimo”. E aveva aggiunto: “Ho fatto male, chissà cosa sentivo di dover fare. Avevo bisogno di un uomo come tutte le madri che devono crescere un figlio. Lui una mano me la dava, a parte le corna. Ho fatto male, forse in un’altra vita non lo rifarò più”.

Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi: il bullismo subito per la sua omosessualità

Dal matrimonio tra Serena Grandi e Beppe Ercole nacque un figlio, Edoardo, nel 1989. L’attrice ha più volte parlato del figlio e della sua dichiarata omosessualità, per la quale è stato anche vittima di bullismo. L’attrice, intervistata a La volta buona lo scorso settembre, aveva rivelato di aver lasciato Roma per trasferirsi in Romagna, in seguito agli attacchi ricevuti dal figlio nella Capitale: “L’ho portato via da un contesto troppo forte e ho cercato di portarlo in Romagna dove c’era modo di poter imparare ad essere industriale e, invece, lui ha voluto fare quello che faccio io ma fuori dalle telecamere”.

Ora Edoardo Ercole è felicemente fidanzato, come svelato dall’attrice sempre in quell’occasione: “Adesso è felice perché è innamoratissimo di un ingegnere spaziale che mi rende molto tranquilla. Lo adoro, chiamo più Roby che Edoardo”.











