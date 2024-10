Il salotto de La Volta Buona ha accolto oggi Serena Grandi, volto iconico del cinema italiano e sempre fonte inesauribile di aneddoti tra carriera e vita privata. L’attrice è partita da un video volto a raccontare la sua carriera per raccontare l’invidia nei suoi confronti da altre personalità del mondo dello spettacolo soprattutto agli esordi. “Io sentivo fucilate continue, ma anche adesso; ma ora non la avverto più, ai tempi però ci soffrivo. Io da una piccola città come Bologna ero riuscita a diventare una star, forse questo dava un po’ fastidio a tutti”.

Serene Grandi, nel salotto di Caterina Balivo, era accompagnata anche da suo figlio Edoardo Franco; con lui ha dunque raccontato del matrimonio con l’ex marito Beppe Franco. l’attrice ha dunque parlato delle ragioni della rottura, scandite da copiosi tradimenti: “Io mi pentii di aver lasciato mio marito. Perchè l’ho fatto? Io avevo un padre meraviglioso che mi proteggeva tanto, mi faceva tante coccole; lui invece non aveva quell’empatia; non era fedele ma mi faceva i regali quando mi faceva le corna”.

Sempre sul matrimonio con l’ex marito Beppe Ercole, Serena Grandi ha raccontato un particolare aneddoto in riferimento ai ripetuti tradimenti subiti: “Se è vero che ho scoperto al battesimo di mio figlio Edoardo che una mia amica aveva una relazione con lui? Sì, ma erano più di una, ma ovviamente le ho invitate inconsapevolmente; erano amiche ma anche ex amanti. Da lì è iniziata una sorta di rabbia, era finito l’amore; c’era mio figlio che in quel momento aveva bisogno solo del mio amore”. Cambiando argomento – sempre a La Volta Buona – Serena Grandi ha poi raccontato di quando ha saputo dell’omosessualità di suo figlio Edoardo Ercole. “Quando lui me l’ha detto mi sono presa la colpa, ho pensato: ‘Forse gli ho fatto frequentare troppe persone omosessuali’. Chiaramente fu solo all’inizio, poi ero felicissima; abbiamo praticamente festeggiato quel giorno”.